В Адыгее разработают меры поддержки предприятий и бизнеса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. В работе штаба приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, премьер-министр Александр Наролин, члены Кабмина региона, руководители федеральных и республиканских ведомств.

Глава республики отметил, что в сложившейся ситуации важна четкая, оперативная и согласованная работа всех сил и средств, задействованных в борьбе с эпидемией, а также строгое выполнение всех поручений и рекомендаций президента и правительства РФ.

Было подчеркнуто, что глава государства в ходе совещания с полпредами в федеральных округах указал на "принципиальное значение эффективного взаимодействия местных, региональных и федеральных структур, их слаженную работу в одной логике и на опережение". По словам руководителя страны, не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа.

"Президент поставил новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. Для этого на федеральном уровне уже принят ряд первоочередных мер. К ним готовится второй пакет. Они помогут преодолеть сложные экономические условия, особенно малому и среднему бизнесу, отраслям экономики, пострадавшим от вынужденных ограничений. Наша задача - неукоснительно выполнять все поставленные задачи на региональном уровне и дополнить своими преференциями. Будет предоставлена широкая линейка поддержки субъектам МПС - от применения льготного налогового режима до реструктуризации долгов по кредитам", - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов указал на важность широкого информирования населения о принимаемых мерах поддержки, новых возможностях для сохранения и дальнейшего развития малого и среднего бизнеса. На контроле руководства республики - выполнение социальных обязательств. Речь идет о своевременной выплате пенсий, зарплат, пособий, выплат по больничным листам, которые, в соответствии с принятыми законами, теперь не могут быть ниже минимального размера труда.

Еще одно поручение касалось ценового регулирования, исключения спекуляций из-за сложившейся ситуации. По информации министра экономического развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, в республике создан необходимый товарный запас продуктов. На социально значимую группу товаров по 52 наименованиям проводится ежедневный мониторинг цен. Дефицита продукции не зафиксировано.

Мурат Кумпилов поручил минэкономразвития и минсельхозу РА создать предприятиям республики, в том числе перерабатывающей отрасли, необходимые условия для стабильной работы. Премьер-министру республики Александру Наролину поручено создать штаб по устойчивому развитию экономики для выработки и реализации комплексных мер поддержки бизнесу.

"Крайне важно сегодня сохранить работоспособность предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. От этого во многом зависит результативность выхода из режима повышенной готовности и дальнейшее стабильное развитие региона", - подчеркнул Мурат Кумпилов.