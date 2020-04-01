В "Цейхгаузе" Астраханского кремля прошла эковыставка современного искусства "Земля. Что дальше?".

В проекте участвуют художники, фотографы, скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ухты, Петрозаводска, Челябинска, Волгограда, Астрахани. Около 100 их работ, включая видеоарт, инсталляции и арт-перформансы, - это вопль художника, пытающегося передать страдания природы от пагубного воздействия человека.

- Мы сталкиваемся с этим каждый день и повсеместно: свалки, мусор, грязная вода, запах горелой пластмассы. Своим проектом мы хотим напомнить, что, отравляя природу, люди лишают себя права на здоровье и благополучную жизнь, - рассказала Инна Санджи-Горяева, один из организаторов выставки, член Союза художников России.

Представленные в экспозиции скульптуры из пластиковых бутылок, человеческие фигуры, созданные из бытовых отходов, фотографии неба, затянутого черным дымом пожарищ, поражают трагизмом и силой. Контраст усиливает мирный щебет птиц из аудиоколонок.

- Фотография на выставке имеет силу документа, - отметил участник экспозиции, астраханский фотограф Максим Коротченко. - Если в картине возможен вымысел, то снимок отражает реальность. Степной пожар, тлеющая свалка - это реальные факты нашей действительности.

- Через искусство мы пытаемся развить экологическую культуру, показать красоту и беззащитность природы под натиском человека, - говорит начальник отдела Астраханского биосферного заповедника Татьяна Гаврилова. - Именно наглядность, на наш взгляд, поможет изменить сознание людей.