В Калмыкии хурул из-за коронавируса перенес молебны в онлайн

Буддистский храм-хурул Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте проводит ежедневные дистанционные службы в интернете. Такой режим работы продлится до 14 апреля.

Как сообщили в хуруле, онлайн молебны введены в качестве профилактической меры в условиях эпидемии коронавируса, поскольку хурул является местом массового скопления людей.

Также уточняется, что имена на молебен можно прислать по электронной почте или положить списки с именами в специальный ящик, выставленный у ворот хурула.

"Индивидуальный прием и прием врача временно приостанавливается за исключением экстренных случаев: смерть родных и близких, критическое состояние здоровья", - подчеркнули в хуруле. Но и в этом случае нужно сначала позвонить и проконсультироваться у священнослужителя.