В Калмыкии предприниматели помогли медикам в борьбе с коронавирусом

В Калмыкии медучреждения, ведущие борьбу с коронавирусом, получают помощь от предпринимателей.

Так, например, житель республики, представившийся Алексеем Алексеевым, передал в республиканскую больницу им. Жемчуева сотню защитных костюмов для медиков. Причем костюмы специально доставили из Москвы.

А предприниматель Борис Хачиров, который сейчас живет в Ставрополе, привез партию антисептических средств для больниц Калмыкии. Как отметил министр здравоохранения республики Юрией Кикенов, из скромности меценат не хотел огласки, но в региональном минздраве считают, что жители Калмыкии должны знать о таких людях.

Еще один меценат Алдар Лиджиков передал в республиканский центр соцобслуживания населения 46 наборов с продуктами питания и средствами бытовой химии. Их получили находящиеся в режиме самоизоляции одинокие пенсионеры и инвалиды старше 65 лет.