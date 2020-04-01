В ближайшие два года имущественная и техническая база службы скорой помощи обновится практически на сто процентов. В городах и селах возведут около 30 модульных станций и 15 подстанций СМП. Завершится обновление автомобильного парка, а на территории всех центральных и районных больниц появятся вертолетные площадки санитарной авиации. О глобальных изменениях в службе, которая каждый день на передовой, в интервью "РГ" рассказал директор Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

- Сергей Сергеевич, самым больным вопросом в Центре медицины катастроф и СМП в Республике Крым всегда была низкая зарплата водителей и медработников, и как следствие - дефицит кадров. Но в 2019 году правительство Крыма ввело доплаты медикам дефицитных специальностей. Помогло ли это переломить ситуацию?

Сергей Олефиренко: За прошлый год в том числе благодаря введенным республиканским доплатам, мы приняли 360 новых медработников, это очень большое число, учитывая, что в предыдущие годы фиксировался отток кадров. В целом в штате сейчас более 3000 человек. Средняя заработная плата врачей СМП увеличилась по данным за январь-февраль почти до 75 тысяч рублей в месяц, медсестер - до 29 тысяч рублей. Благодаря 72-му постановлению Совмина РК ("Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения РК) и введению надбавок за интенсивность труда и безаварийность зарплата водителей также увеличилась с 12,2 тысячи рублей до 29 тысяч. Но даже если водитель не имеет стажа и выслуги лет, он получает около 20 тысяч рублей.

- На недавней встрече в медакадемии КФУ вы анонсировали доплаты в размере 5000 рублей тем студентам, которые готовы влиться в ваши ряды.

Сергей Олефиренко: Мы предложили доплату к стипендии из внебюджетных источников нашим потенциальным рекрутам, которые через год или несколько лет придут к нам на работу. Готовы заключать договоры уже со студентами первого курса. Сейчас у них стипендия 1500 рублей, а мы хотим доплачивать еще 5000 с условием трудоустройства в Центр медицины катастроф после получения диплома и отработки в СМП не менее трех лет. Ведь несмотря на пополнение в 360 человек, я готов взять на работу еще столько же и даже больше. Преимущество службы в том, что после четырех лет работы начинаются "колесные" и доплата за стаж. Люди, продержавшиеся 5-6 лет, получают 100 процентов к окладу. Студенты понимают это преимущество. И мы очень надеемся, что будет и целевая ординатура.

- А как изменятся условия работы медиков? Ведь еще недавно смотреть без слез на подстанции скорой помощи было нельзя.

Сергей Олефиренко: В 2020 году заключено два госконтракта на сумму более чем 300 миллионов рублей, которые предусматривают возведение 22 модульных станций скорой помощи, первые 12 уже практически готовы. В 2020 году начнем строить еще 17. Также в рамках программы модернизации системы здравоохранения в 2020-2021 годах создадут 15 крупных подстанций СМП. Уже утверждены их типовые проекты: маленькая подстанция - 450-500 квадратных метров, средняя - 900, а большая 1500, не считая помещений для проживания медработников. Но большинство, конечно, постараемся построить крупных. За счет блокированной застройки, чтобы сэкономить место, с тыльной стороны будут комнаты длительного пребывания, которые мы хотим предоставлять нашим медработникам, в первую очередь врачам и фельдшерам.

- Почему возникла потребность в помещениях для проживания сотрудников на станциях СМП?

Сергей Олефиренко: Летом в курортных городах и поселках количество вызовов скорой помощи резко возрастает, местные бригады с трудом справляются с нагрузкой. До последнего момента кадры нам неоткуда было брать, но в прошлом году в нашей службе начались фундаментальные изменения. У нас появились так называемые "плавающие" ставки: раньше медики были привязаны к подстанциям, теперь будем перебрасывать врачей в курортные города из северных районов Крыма. Там нагрузка на врачей в курортный сезон падает. В Армянске, Джанкое, Красноперекопске может быть по 3-4 вызова на бригаду, в то время как в столице, в Ялте и Евпатории - по 27-30 вызовов.

Если у человека есть желание поработать и перевестись по срочному трудовому договору, можно совместить приятное с полезным - поработать в той же Ялте и Евпатории и при режиме сутки через трое позагорать и покупаться в море. Самая главная проблема, которая мешала нам решить этот вопрос, - отсутствие жилого фонда. И если врачи хотя бы получали компенсацию за арендное жилье, то фельдшеры - нет. Теперь же мы рассматриваем варианты аренды жилья, либо, если успеем, в строящихся новых подстанциях в Евпатории, в Ялте предусматриваем комнаты длительного пребывания, где есть туалет, ванна, кухня.

- Когда в Симферополе на месте недостроя наконец появится новая подстанция скорой помощи возле здания 6-й городской больницы?

Сергей Олефиренко: Министерство имущественных и земельных отношений РК передало нам на баланс этот объект незавершенного строительства на улице Гагарина,15. Сформирован земельный участок, создан эскизный проект и выделено достаточное финансирование - будет возведен крупный четырехэтажный медицинский комплекс около 5000 квадратных метров. Там расположатся три структуры. 1500 квадратов займет подстанция N1 скорой помощи, которая сейчас в подвальном помещении занимает 800 квадратных метров. Так же там будет приемное отделение 6-й горбольницы, где сейчас катастрофически не хватает свободных площадей, и подведомственная организация минздрава. Следующий этап - проектирование и экспертиза, и я очень надеюсь, что летом мы сможем провести конкурс для выбора подрядчика.

- Будет ли построена новая подстанция на участке побережья от Алушты до Судака?

Сергей Олефиренко: Абсолютно все объекты скорой помощи в рамках ведомственной целевой программы модернизации и для достижения федеральных стандартов попадают в эту программу. И если все удастся, мы в 2021 году станем единственным субъектом федерации, где будет полностью обновлена имущественная база скорой помощи. У нас хватает денег и на маленькие пункты постоянного базирования на одну-две бригады, как в Малореченском и Коктебеле. Такие маленькие подстанции располагаются в населенных пунктах, где нельзя обеспечить доезд за 20 минут даже на экстренный вызов. Если поступает вызов - машина едет туда не из Алушты, а от ближайшей подстанции. Это пункт как пит-стоп - есть возможность машину починить, запас медикаментов пополнить или провести санитарную обработку. На подстанции в Малореченском сделают капремонт, а что касается Коктебеля и Судака - там будет новое строительство.

- Не возникает ли проблем с выделением земельных участков для подстанций, особенно в курортных поселках?

Сергей Олефиренко: Глава РК и депутаты Госсовета держат этот вопрос на постоянном контроле, все оперативно разрешается. Но есть неожиданные проблемы. Я, например, никогда бы не подумал, что возникнут трудности с выделением земли в степном Крыму. Места там более чем достаточно. Но в некоторых поселках, например, в Первомайском, по какой-то причине вся свободная земля переведена в статус сельхозназначения. И чтобы внести коррективы в план землепользования и застройки, надо пройти через публичные слушания и длительные бюрократические процедуры, занимающие два-три месяца. Тем не менее находим правильные решения.

- Осенью автомобилисты смогут воспользоваться всеми четырьмя полосами федеральной трассы "Таврида". Планируется ли там создание подстанций СМП?

Сергей Олефиренко: На "Тавриде" определены около четырех-пяти участков со вспомогательной инфраструктурой. Есть договор концессии с тремя юридическими лицами - это АЗС и объекты инфраструктуры - где предусмотрено размещение притрассовых пунктов экстренных служб - скорой помощи и МЧС. Для нас там выделят помещения.

- Когда завершится строительство вертолетных площадок?

Сергей Олефиренко: В прошлом году утверждена национальная стратегия развития санитарной авиации. И Крым в числе первых субъектов РФ, которые активно включились в ее реализацию. Сейчас на федеральных селекторных совещаниях некоторые регионы не могут похвастаться планированием даже одной вертолетной площадки, а Крым получил добро на проектирование и строительство 20. То есть каждая ЦРБ и все крупные больницы Симферополя будут иметь на своей территории вертолетную площадку. Проектирование и строительство намечено на 2020-2021 годы.

- А воздушный парк к этим площадкам прилагается?

Сергей Олефиренко: Сейчас мы летаем на арендованном отечественном вертолете "Ансат", но скорее всего в течение ближайших лет будет приобретено собственное воздушное судно. Мы руководствуемся опытом других субъектов РФ. Например, у Краснодарского края два вертолета. Если регион приобретает его на бюджетные средства, а экипаж трудоустраивается в специальной госструктуре, то стоимость летного часа оказывается в три раза ниже, чем у нас. У них это 60 тысяч рублей (зарплата экипажа, топливо и обслуживание). А у нас 180! Проблема в том, что мы платим подрядным организациям за лизинг, то есть помогаем оплачивать кредит тем организациями, которые по этой схеме покупают машины.

Мы хотим пойти по пути Краснодарского края. В этом году в РК 85 миллионов выделяют на санитарную авиацию, а вертолет стоит около 320-350 миллионов рублей. За четыре года борт окупится. А вертолет эксплуатируется 20-30 лет.

- В январе вы подписали договор с территориальным управлением Росгвардии, благодаря чему "тревожными" кнопками с GPS-передатчиками оборудованы все кареты скорой. Почувствовали ли себя работники скорой защищенными?

Сергей Олефиренко: Тревожная сигнализация подключена к бортовой навигационной системе спутниковой охраны "Алмаз". Она автоматически отправит вызов на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии, силовики в режиме реального времени определят место и направление движения машины. К ней незамедлительно направят ближайший экипаж группы задержания Росгвардии. Медработникам приходится регулярно вызывать "росгвардейцев" на помощь. Недавно в Симферополе группа нетрезвых людей попыталась напасть на водителя, когда бригада приехала по адресу на вызов и ушла к пациенту. Водитель действовал по инструкции - он закрыл машину изнутри и не вступал в перепалку. Так что договор с Росгвардией позволяет врачам чувствовать себя защищенными и физически, и психологически. Конфликтных ситуаций стало на порядок меньше.