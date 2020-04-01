В Крыму начался виртуальный Парад тюльпанов

В Крыму закрытый для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса Никитский ботанический сад дал старт виртуальному Параду тюльпанов, который позволит полюбоваться онлайн цветением 200 сортов ярких весенних цветов.

Всего в течение апреля зацветут 100 тысяч цветков, высаженных в открытый грунт еще осенью. Из 200 сортов 130 голландских сортов-интродуцентов впервые представлены на экспозиционном участке.

Среди новинок этого года - экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с фантастической окраской цветков. Эффектно смотрятся строгие по форме и окраске представители самого многочисленного класса Триумф, изысканные цветки класса Лилиецветные, вычурные сорта класса Бахромчатых и поражающие своей оригинальностью и красотой сорта классов Махровые тюльпаны. Еще один сюрприз для зрителей - сорта тюльпанов класса Rembrandt с пестрыми расцветками, что назван в честь голландского художника Рембрандта ван Рейна.

- Пусть виртуально, но парад можно будет увидеть во всей красе в наших публикациях в соцсетях, на сайте, в телевизионных репортажах и на информ каналах, - говорит директор НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. - Коллекции сада сохраним при любых условиях. А прекрасные фотографии и телесюжеты продемонстрируют, насколько уникальна коллекция этого года. И раз уж вы лишены возможности побродить по саду, тюльпаны сами придут в ваши дома посредством современных средств связи. Пусть эти совершенные цветы помогут всем проникнуться весенним настроением.