Новости

Мишустин освободил от должности замминистра здравоохранения 15:20
Более трети больных коронавирусом в Китае находятся в тяжелом состоянии 15:17
Большинство россиян не держат Великий пост 15:17
В Татарстане из-за разлива нефти под угрозой оказались бобры 15:12
Киномарафон Arctic open предоставил доступ к фильмам онлайн 15:11
Катафалк по-вазовски: неизвестный универсал Lada "Марина" 15:09
Депутаты могут отменить "пленарки" и перенести отчет кабмина 15:00
В Крыму начался виртуальный Парад тюльпанов 14:55
Ростовский театр покажет онлайн трэш-шапито 14:54
В Испании уже более 100 тысяч зараженных коронавирусом 14:50
УАЗ "Пикап" с "автоматом": дороже версии с МКП на 100 тысяч рублей 14:43
В Красноярске женщина с ребенком пострадали в ДТП со "скорой" 14:42
Кабмин попросили разрешить работать фирмам, производящим маски 14:41
В Госдуме рассказали, зачем нужно вести журнал о здоровье на карантине 14:40
Трейлер: у продолжения "Рика и Морти" появилась дата премьеры 14:38
Власти Москвы опровергли запрет на продажу алкоголя из-за коронавируса 14:36
Врачи: Передача COVID-19 в теплых странах замедляется 14:34
В Калмыкии предприниматели помогли медикам в борьбе с коронавирусом 14:26
"Убийца" ГАЗели от КамАЗа: новые подробности 14:20
В Ленобласти задержали женщину с COVID-19, сбежавшую из-под карантина 14:18
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца 14:16
У двух руководителей МЧС коронавирус не подтвердился 14:05
Зак Снайдер рассказал, в чем смысл фильма "Бэтмен против Супермена" 14:03
Футболисты "Спартака" согласились на снижение зарплаты на время пандемии 13:56
Ученые объяснили космический феномен над Японией в 620 году 13:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму начался виртуальный Парад тюльпанов

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада

В Крыму закрытый для посетителей из-за угрозы распространения коронавируса Никитский ботанический сад дал старт виртуальному Параду тюльпанов, который позволит полюбоваться онлайн цветением 200 сортов ярких весенних цветов.

Всего в течение апреля зацветут 100 тысяч цветков, высаженных в открытый грунт еще осенью. Из 200 сортов 130 голландских сортов-интродуцентов впервые представлены на экспозиционном участке.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму временно закрыт Никитский ботанический сад

Среди новинок этого года - экзотические сорта класса Попугайных тюльпанов с фантастической окраской цветков. Эффектно смотрятся строгие по форме и окраске представители самого многочисленного класса Триумф, изысканные цветки класса Лилиецветные, вычурные сорта класса Бахромчатых и поражающие своей оригинальностью и красотой сорта классов Махровые тюльпаны. Еще один сюрприз для зрителей - сорта тюльпанов класса Rembrandt с пестрыми расцветками, что назван в честь голландского художника Рембрандта ван Рейна.

- Пусть виртуально, но парад можно будет увидеть во всей красе в наших публикациях в соцсетях, на сайте, в телевизионных репортажах и на информ каналах, - говорит директор НБС-ННЦ, член-корреспондент РАН Юрий Плугатарь. - Коллекции сада сохраним при любых условиях. А прекрасные фотографии и телесюжеты продемонстрируют, насколько уникальна коллекция этого года. И раз уж вы лишены возможности побродить по саду, тюльпаны сами придут в ваши дома посредством современных средств связи. Пусть эти совершенные цветы помогут всем проникнуться весенним настроением.

Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада
Общество Природа Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Власти Москвы готовы ввести QR-коды для горожан на время самоизоляции
Курс доллара превысил 79 рублей
ВОЗ: Россия может избежать "европейского" сценария с коронавирусом
СК предъявил обвинение собственнику "Зимней вишни"
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно