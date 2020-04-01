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В регионах начали расти цены на хлеб. Такие факты "РГ" выявила в Ростовской области, в Ульяновске, Башкортостане. Рост пока небольшой - в пределах 1,5-2%, причина - подорожание зерна.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По словам вице-президента Российского союза пекарей Алексея Лялина, в связи с ослаблением рубля за последние несколько недель цены на ржано-обдирные изделия выросли на 50%, на пшеничную муку - на 20%. Упаковка просто в дефиците, поскольку предприятия по ее выпуску из-за карантина работают в другом режиме, нежели хлебопеки. Также выросли в цене услуги транспортных компаний. Большая часть из них - малые предприятия и ИП, которые руководствуются своими соображениями о безопасности в период пандемии.
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По данным ежедневного мониторинга Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с 23 по 31 марта в регионах наблюдается разнонаправленная динамика цен на хлеб как в сторону повышения, так и в сторону снижения, рассказала "РГ" начальник Управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко. При этом, по ее словам, существенного (более 10%) роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия не зафиксировано.

В минсельхозе "РГ" заверили, что ведомство ведет постоянный мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей, объемов производства и запасов. И факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с ФАС.

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Хлебопеки уже обратились за господдержкой. В своем обращении на имя министра сельского хозяйства Российский союз пекарей просит изыскать возможность адресной поддержки предприятий промышленного хлебопечения и содействовать в предоставлении им льгот, аналогичных предприятиям малого и среднего бизнеса. А также определить механизм компенсации затрат, связанных со скачкообразным ростом цен, прежде всего на сортовую пшеничную и ржаную муку.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Правительство Минсельхоз Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан ЮФО Ростовская область ПФО Ульяновская область ПФО Башкортостан Цены на хлеб и зерно

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