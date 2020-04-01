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01.04.2020 19:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Написано пером

В регионах в перечень необходимых товаров включают печатные СМИ
Текст: Лариса Ионова (Ростов-на-Дону) , Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 71(8125)
Губернатор Ростовской области внес в перечень товаров первой необходимости печатные издания. Таким образом, в регионе работает вся соответствующая инфраструктура - почта, доставка, газетные киоски.
Фото: iStock
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"В период профилактики коронавирусной инфекции и самоизоляции жителям региона важно иметь возможность получать актуальную информацию о ситуации в Ростовской области и мире не только из сети интернет, но и из проверенных привычных печатных источников", - заявил глава региона Василий Голубев. Как известно, газеты и журналы не вошли в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, но правительство оставило за региональными властями право внести их туда по собственной инициативе. Так что редакции изданий, типографии, киоски и почтальоны продолжают работать в регионе как часы.

А в среду стало известно, что к товарам первой необходимости печатные СМИ также относятся и в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Общество СМИ и соцсети Компании Связь Почта России Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга ЮФО Ростовская область ПФО Пензенская область

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