В регионах в перечень необходимых товаров включают печатные СМИ

Губернатор Ростовской области внес в перечень товаров первой необходимости печатные издания. Таким образом, в регионе работает вся соответствующая инфраструктура - почта, доставка, газетные киоски.

"В период профилактики коронавирусной инфекции и самоизоляции жителям региона важно иметь возможность получать актуальную информацию о ситуации в Ростовской области и мире не только из сети интернет, но и из проверенных привычных печатных источников", - заявил глава региона Василий Голубев. Как известно, газеты и журналы не вошли в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, но правительство оставило за региональными властями право внести их туда по собственной инициативе. Так что редакции изданий, типографии, киоски и почтальоны продолжают работать в регионе как часы.

А в среду стало известно, что к товарам первой необходимости печатные СМИ также относятся и в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.