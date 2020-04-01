Даже коронавирус не сможет остановить тягу к знаниям. В условиях дистанционного обучения студенты-айтишники Донского государственного технического университета предложили своему преподавателю провести лекцию по функциональному программированию на серверной платформе знаменитой игры Minecraft.

И даже построили в игровой среде точную копию своей учебной аудитории. А преподаватель Александр Кузин не спасовал и принял вызов. Необычные занятия помимо студентов смотрели онлайн две тысячи зрителей по всей России, а за два дня ее увидели уже почти 70 тысяч человек.

Minecraft - строительная игра жанра "песочница". Игроки могут создавать в ней различные объекты и использовать их в трехмерном окружении, при этом общаясь между собой голосом, переписываясь в общем чате.

- Из-за того что нас перевели на дистанционное обучение, лекции проходят в онлайн-режиме, а простым голосовым чатом моих одногруппников не заинтересуешь. Поэтому мы решили собраться в игре. Это необычно и довольно забавно, - рассказал студент второго курса факультета "Информатика и вычислительная техника" Дмитрий Борисов. - Мы быстро построили аудиторию, настроили сервер, получили от этого массу удовольствия и чувство единства, которого нам из-за дистанционного обучения, увы, не хватает. Спасибо преподавателю, что он поддержал идею.

Связь между студентами во время лекции осуществлялась через голосовой и текстовый чат Discord. Лектор публиковал необходимые записи на табличках, а у каждого из слушателей была виртуальная книга для конспектирования. Все участники процесса остались довольны первым опытом, а некоторые из них просят сделать такие занятия регулярными.

При этом идея произвела настоящий фурор среди компьютерщиков по всей стране. "Я в шоке от того, насколько это все понравилась пользователям. Студентам - отдельные ультрафиолетовые лучи восторга за их креативность в это непростое время коронавирусной неопределенности", - написал у себя на страничке один из преподавателей.