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01.04.2020 06:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове работающим во время режима самоизоляции выдадут спецпропуска

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону с 1 апреля полиция и Росгвардия приступает к патрулированию города, чтобы проверять как выполняется режим самоизоляции. Жители региона, которые трудятся на предприятиях жизнеобеспечения, получат специальные пропуска.

Фото: Пресс-служба главы КЧР
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"Кроме того, при себе им нужно будет обязательно иметь документ, удостоверяющий личность", - заявил заместитель губернатора Ростовской области.

О порядке выдачи документов будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в Ростовской области за нарушение самоизоляции после зарубежных поездок 11 человек привлечены к административной ответственности. Причем штрафные санкции распространяются не только на граждан, но и на юридические лица, которые привлекли к работе нарушителей режима.

Как сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, в регионе дополнительно будет создано 1041 мест для людей, зараженных коронавирусной инфекцией. К 25 апреля будут завершены строительные работы в неврологическом корпусе ЦГБ Ростова-на-Дону, который будет временно перепрофилирован в инфекционный.

Напомним, что по состоянию на 31 марта в Ростовской области зарегистрированы пять официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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