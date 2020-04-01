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01.04.2020 18:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи спасатели присоединились к челленджу по коронавирусу

Текст: Ирина Белова
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России
Фото: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Сочинские сотрудники МЧС присоединились к Всемирному челленджу: "Мы ради вас остались на работе, вы ради нас останьтесь дома". Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного МЧС России.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Все мы знаем, что в связи с обострившейся ситуацией в мире по распространению вируса в нашей стране президентом объявлена неделя выходных (карантин), - говорится в сообщении. - Главная цель - ограничить распространение коронавируса. Спасатели и медики Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России призывают жителей и гостей Сочи оставаться дома, стараясь по максимуму ограничить свое передвижение по улицам нашего города-курорта".

Челлендж появился благодаря докторам, которые каждый день находятся на передовой - бок о бок сталкиваются с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Первыми в Сети запустили флешмоб с хештегом #StayHome врачи из Малайзии - они сфотографировались в рабочей одежде с призывными плакатами. Задумку мгновенно подхватили врачи из разных стран, а теперь и экстренные службы.

Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край COVID-19. Мы справимся!

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