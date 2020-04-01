В Сочи спасатели присоединились к челленджу по коронавирусу

Сочинские сотрудники МЧС присоединились к Всемирному челленджу: "Мы ради вас остались на работе, вы ради нас останьтесь дома". Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного МЧС России.

"Все мы знаем, что в связи с обострившейся ситуацией в мире по распространению вируса в нашей стране президентом объявлена неделя выходных (карантин), - говорится в сообщении. - Главная цель - ограничить распространение коронавируса. Спасатели и медики Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России призывают жителей и гостей Сочи оставаться дома, стараясь по максимуму ограничить свое передвижение по улицам нашего города-курорта".

Челлендж появился благодаря докторам, которые каждый день находятся на передовой - бок о бок сталкиваются с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Первыми в Сети запустили флешмоб с хештегом #StayHome врачи из Малайзии - они сфотографировались в рабочей одежде с призывными плакатами. Задумку мгновенно подхватили врачи из разных стран, а теперь и экстренные службы.