В Волгограде на базе ТПП организован центр поддержки самозанятых. Здесь можно получить консультацию по поводу специального налогового режима, его преимуществ и возможных инструментов поддержки.

С начала года в самозанятые подались 6000 волгоградцев.

- У меня есть постоянная работа: занимаюсь электронным документооборотом в фирме, поставляющей программное обеспечение. Но у меня художественное образование, хочется творчества, а не монотонного выполнения обязанностей, - призналась волгоградка Анна Буланова. - Я делаю портреты, елочные игрушки.

Мария Полянчикова тоже трудоустроена: она преподаватель политехнического университета и занимается репетиторством. Когда появилась правовая возможность, решилась выйти из экономической тени.

- Хочу готовить выпускников к ЕГЭ по математике. Спрос есть. Преимущество вижу в возможности самореализации. Легальная деятельность успокаивает, - рассказала Полянчикова.

А вот Яна Бобрышева, окончив летом вуз, оказалась на рынке труда с дипломом учителя экономики. Полгода потратила на безуспешные поиски места: далеко не в каждой школе преподают такой предмет.

- Я пока ничем не занимаюсь, но хочу попробовать себя в ногтевом сервисе. Я прошла курсы и практику в одной из студий. Думала о своем бизнесе, но услышала про статус самозанятых. Мне кажется, это хорошая возможность для старта. В планах у меня открыть собственный кабинет, - пояснила Яна.

- Основная задача такого налогового режима - предоставить возможность легальной подработки. Человек может попробовать себя в новом деле и понять, способен ли он заниматься своим бизнесом, - считает начальник отдела регионального управления ФНС Александр Егоров. - Важно: когда человек не работает, у него нет необходимости платить какую-то фиксированную сумму. Налог берется только с дохода.