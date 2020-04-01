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01.04.2020 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не сворачивай на главный

Челябинским компаниям грозят штрафы за рекламные слоганы
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 71(8125)
Известный на Южном Урале курорт попал под прицел УФАС из-за дорожного указателя, размещенного на федеральной трассе М5. Желая привлечь посетителей, представители учреждения разместили на нем приглашение "повернуть на главный горнолыжный курорт", что по закону о рекламе считается серьезным нарушением.

- Специалисты пришли к выводу, что на указателе содержится рекламная информация, пояснила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - А использовать в рекламе эпитеты "главный", "лучший", "номер один" без указания конкретного критерия, по которому осуществляется это сравнение, категорически запрещено.

Реклама курорта признана недостоверной. В УФАС пришли к выводу: она содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемых услуг. И, хотя еще до вынесения решения указатель убрали, администрации учреждения как рекламодателю грозит крупный штраф за нарушение закона.

Фото: iStock
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Еще один местный курорт поспешил сыграть на страхах, связанных с пандемией нового вируса COVID-19. Он разместил в Интернете рекламу недельного отдыха в гостиничном комплексе, предложив провести "7 дней с короной и без вируса". В УФАС считают, что обыгрывать в рекламе бедствие, уже унесшее тысячи жизней по всему миру, по меньшей мере оскорбительно. А значит, и этот маркетинговый ход может быть признан ненадлежащей рекламой, за которую по закону предусмотрены штрафы на сумму от 100 тысяч до полумиллиона рублей.

В условиях, когда постановлением правительства региона заезды в пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские круглогодичные лагеря и прочие оздоровительные учреждения приостановлены до 1 июня, взыскания таких сумм могут оказаться для нарушителей разорительными.

Однако, как отметили в УФАС, подобные нарушения не редки. К примеру, несколько дней назад возбуждено административное производство в отношении застройщика жилого комплекса в Челябинске, который разместил в наружной рекламе новостройки фразу: "Пожалуй, лучшее место в городе". И хотя слово "пожалуй" лишает слоган утвердительной интонации, но все же может быть истолковано как допущение этого утверждения, а значит, вводит потенциальных потребителей в заблуждение, считают в антимонопольном ведомстве.

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