Чтобы поддержать бизнес, на Ямале максимально снизили ставки аренды и налоги

На Ямале приняли пакет мер поддержки предпринимателей на период пандемии. Регион стал одним из первых в России, где бизнесу предложили оперативную помощь.

Поддержкой могут воспользоваться те, кто уже почувствовал последствия распространения коронавируса. Это частные детские сады, организации дополнительного образования, спортивные центры, гостиницы и другие. Распространяются меры и на предпринимателей, поставляющих продовольствие в труднодоступные населенные пункты Ямала. В правительстве округа подчеркивают, что список отраслей будет дополняться с учетом ситуации. В ближайшее время в него включат организации общественного питания.

Для пострадавших отраслей в пять раз уменьшат ставку по упрощенной системе налогообложения по доходам - с пяти до одного процента, в два раза снизят ставку по ЕНВД - с 15 процентов до 7,5. Также для них установят минимальную ставку аренды государственного и муниципального имущества и земельных участков. Абсолютно все категории предпринимателей смогут воспользоваться мораторием на арендные платежи за государственное и муниципальное имущество на 2020 год.

Кроме того, все заемщики ямальского Фонда микрофинансирования могут получить отсрочку платежей на полгода. А для предпринимателей, торгующих продуктами в труднодоступных территориях, разработан беспроцентный годовой заем до 2 млн рублей. Средства можно будет направить на приобретение товаров первой необходимости.

- По всей стране в эти дни введены ограничения, которые необходимы, чтобы остановить распространение коронавируса. Ямал не исключение. Мы понимаем, что это больно бьет по малому бизнесу, - отметил глава округа Дмитрий Артюхов. - Поэтому мы определили самые остро реагирующие отрасли и приняли ряд мер экстренного реагирования. Это только начало, мы будем максимально поддерживать предпринимателей и дальше. По мере необходимости вводить дополнительные меры поддержки бизнеса.

В регионе подчеркивают, что в сложившейся ситуации одних только мер поддержки может быть недостаточно, и призывают предпринимателей помогать друг другу. Примеры взаимовыручки уже есть - в Салехарде владельцы недвижимости и крупные банки будут в индивидуальном порядке рассматривать заявления от бизнеса об отсрочке платежей и неначислении штрафов, в Губкинском два арендодателя решили не взимать плату за аренду на время карантина.

- Сейчас очень важна взаимовыручка. Только вместе мы можем защитить предпринимателей и сохранить рабочие места. Уже есть примеры, когда предприниматели идут навстречу друг другу в вопросах заморозки арендной платы, предоставляют отсрочки по финансовым обязательствам, - отметил заместитель главы Ямала Александр Калинин. - Надеюсь, таких историй в ближайшее время станет больше.

На федеральном уровне сейчас также разрабатывается комплекс мер поддержки предпринимателей, о котором говорил Президент. Это отсрочка на полгода по всем налогам кроме НДС, снижение в 2 раза страховых взносов при зарплате сотрудника выше уровня МРОТ и отсрочка по коммерческим кредитам на 6 месяцев.

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Департамент экономики Ямала совместно с агентством "Мой бизнес" запустили информационный портал сохранибизнес89.рф, на котором собрана вся информация по мерам поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.

Портал работает по принципу "единого окна", обеспечивая оптимальное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства с органами, осуществляющими консультирование и оказание поддержки, в том числе финансовой.

Задать вопросы и обратиться за поддержкой предприниматели могут удобным способом: по телефону "горячей линии" 8 800 350 00 89, посредством формы обратной связи, мессенджеров или электронной почте, размещенных на сайте сохранибизнес89.рф.

- При разработке информационного ресурса для предпринимателей Ямала, мы руководствовались принципами удобства получения важной информации и лёгкого установления контакта с сотрудниками, оказывающими консультации. Получить консультацию сегодня предприниматели смогут, как в устной беседе, так и в переписке по Viber или WhatsApp, в том числе, - отметила директор департамента экономики округа Светлана Гусева.