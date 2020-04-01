Перед аграрным комплексом России поставлена серьезная задача: довести к 2024 году экспорт сельскохозяйственной продукции до 45 миллиардов долларов. Значительная доля экспорта приходится на зерно. Наиболее эффективный и дешевый путь увеличения валового сбора качественного товарного зерна - обеспечить сельхозпроизводителей семенами кондиционных районированных сортов. Это можно сделать путем внедрения принципов семеноводства на промышленной основе: когда лучшие, по данным госиспытаний, сорта размножаются в специализированных семеноводческих хозяйствах интенсивными методами на базе комплексной механизации и автоматизации всех технологических процессов. Размножаются массово, для полного удовлетворения потребностей производителей. В этом случае хозяйства засевают всю площадь репродукционными семенами, не занимаотся их производством самостоятельно.

К сожалению, сейчас в области семеноводства не все гладко. Рынок семян непрозрачен, многие недобросовестные производители и реализаторы продают партии семян сомнительного качества и зачастую непонятного происхождения. Кроме того, у многих сельхозпредприятий состояние материально-технической базы оставляет желать лучшего. Нет своей агрономической службы, специалистов, способных качественно подготовить семенной материал. Не проводится апробация посевов, партии семян высеваются бесконтрольно, не осуществляется надлежащий уход за семенными посевами. Отсюда - засорение семян, появление и распространение вредителей и болезней сельхозкультур и, как следствие, снижение урожайности и потеря средств.

Поясню на цифрах. По данным Министерства сельского хозяйства РФ, в 2017 году в стране было произведено продукции растениеводства на 3,033 триллиона рублей. Влияние фактора семян в этой сумме оценивается в 607-1517 миллиардов рублей. Потери от высева некачественных семян, не адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям, по самым скромным подсчетам, составляют не менее 113,7 миллиарда. Объем таких семян доходит до 30 процентов.

При получении субсидий элитные семена приравниваются по стоимости к товарному зерну. В результате на реализацию идет зерно первой репродукции - это непозволительная роскошь

Между тем качественные семена, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, по конкретному региону возделывания (районированные сорта) стоят на первом месте в формировании урожая: их доля составляет до 50 процентов (для сравнения: вклад удобрений - около 35 процентов), но, к сожалению, этот фактор не используется в полной мере.

По моему мнению, переход на принципы промышленного семеноводства позволит в короткий срок повысить качество высеваемых в стране семян и за счет этого получать более высокий урожай. Рост может составить минимум 15 процентов. Система устойчивого семеноводства будет выгодна всем ее участникам, в первую очередь мелким и средним сельхозпредприятиям, ведь у них слабые материально-техническая база и складское хозяйство, а агрономические кадры или низкоквалифицированные, или полностью отсутствуют.

Да, при таком переходе на начальном этапе могут возникнуть сложности с приобретением семян, ведь не у всех хозяйств достаточно финансовых ресурсов. А значит, аграриям необходима господдержка, например агролизинг. Благодаря принятию законопроекта, по которому разрешено передавать в лизинг племенной крупный рогатый скот, в стране уже удалось добиться положительных результатов в развитии животноводства. Предлагаем теперь рассмотреть возможность поддержать растениеводство путем передачи в лизинг произведенных в России районированных репродукционных (не ниже 2-й репродукции) семян сельскохозяйственных культур. Это позволит увеличить сборы зерна и повысить его качество, а также решить острый вопрос сбора роялти - лицензионного вознаграждения, с помощью чего удастся наладить финансирование отечественной селекционной работы.

Проблема в том, что по действующему законодательству семена сельскохозяйственных культур не могут являться предметом лизинга (он должен быть вещью, натуральные свойства которой не теряются в процессе использования). Чтобы изменить ситуацию, нужно внести изменения в закон. Здесь требуется поддержка Минсельхоза России, Росагролизинга, депутатов Госдумы.

Что еще мешает внедрению промышленного семеноводства в России?

Как ни странно, непродуманная господдержка. Сложилась парадоксальная практика: элитные семена при получении субсидий приравниваются по стоимости к товарному зерну, что провоцирует хозяйства в неограниченных объемах приобретать семена элиты. В результате на реализацию идет зерно первой репродукции, чего допускать нельзя: это непозволительная роскошь. Соблазняясь господдержкой, хозяйства приобретают элитные семена и пытаются заниматься их размножением самостоятельно, но, как правило, не могут получить семена хорошего качества. Тогда как использование продукции промышленного семеноводства позволит увеличить урожайность минимум на 15 процентов.

Второе препятствие - слабое финансовое положение самих сельхозпроизводителей. Безусловно, не у каждого из них найдутся средства на приобретение репродукционных семян на всю посевную площадь.

Нужно изменить условия господдержки, например, предусмотреть возможность перенаправить средства на субсидирование покупки минеральных удобрений и средств защиты растений при переходе хозяйств на промышленное семеноводство.

Со своей стороны, Курганская область готова стать пилотным регионом по внедрению промышленного семеноводства. Для этого в регионе созданы все предпосылки: ведется научная работа, в прошлом году запущен современный завод, способный готовить в год до 100 тысяч тонн протравленных, расфасованных семян - этого количества достаточно, чтобы засеять до 500 тысяч гектаров. С нынешнего года мы планируем отрабатывать промышленное семеноводство в четырех хозяйствах Зауралья.