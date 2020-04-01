Южноуральцам разъяснили, когда они смогут выходить из дома

В Челябинской области подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусом. Число заболевших выросло до 20. За сутки получены еще пять условно положительных результатов тестов, сообщил на брифинге в правительстве области губернатор Алексей Текслер.

- На 1 апреля мы имеем 20 подтвержденных диагнозов COVID-19 и пять условно положительных результатов тестов, - сообщил Алексей Текслер. - Еще один случай "Вектор" не подтвердил. Все заболевшие изолированы, болезнь у них протекает в легкой форме. Два человека уже выздоровели: это первый подтвержденный в регионе диагноз у молодого человека в Миассе и пациентка из Магнитогорска.

Нарушений режима самоизоляции за сутки выявлено вдвое меньше - всего 39. Однако, по словам губернатора, очень много людей было замечено на улицах, в парках и скверах. Продолжающееся распространение заболевания и легкомысленность некоторых граждан и побудило власти ввести режим "обязательной самоизоляции", усилив карантинные меры.

Международное авиасообщения в Челябинске и Магнитогорске приостановлено. Под контролем находятся все иностранные граждане. Дальнейшего наплыва приезжих из-за рубежа уже не ожидается. 1600 иностранных граждан, имеющих вид на жительство в Челябинской области, границы уже пересечь не смогут. И важно не допустить возникновения внутренних очагов инфекции.

- С этой целью в регионе и введен режим обязательной изоляции, - пояснил Алексей Текслер.

Однако усиление карантинных мер вызывает много вопросов. Пропускной режим пока не введен. И люди интересуются, как они смогут доказать, что находятся на улице на законном основании, могут ли они навещать пожилых родственников в других районах, съездить за город к ребенку, оставленному у бабушки, беспрепятственно добраться до работы и прочих мест.

В ближайшее время ответы на все эти вопросы можно будет получить по телефонам "горячих линий". А пока позиция у властей такая: тем, кто самоизолировался в квартирах, постараться их не покидать, те, кто предпочел уехать на дачи, находиться там до снятия ограничений. Губернатор посоветовал четко придерживаться установленных правил: выходить из дома только в случае крайней необходимости (в ближайший магазин, до контейнерной площадки или в радиусе 100 метров от дома выгулять собаку). Пожилым родственникам - звонить по телефону, продукты им доставят специалисты соцслужб и волонтеры.

На всех праздно шатающихся по улицам, паркам и скверам могут быть составлены протоколы об административном правонарушении. А штрафы после вступления в силу изменений в КоАП РФ окажутся очень действенными, отметил губернатор.