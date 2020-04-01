2020 год вполне можно было объявить годом Онисима Клера - в масштабах Урала уж точно: исполнилось 175 лет со дня рождения, 100 лет со дня смерти, грядет 150-летие музея, который он создал. Но как-то не случилось, и даже выставка, любовно подготовленная в областном краеведческом музее, скучает в опустевшем зале, попав под карантин. И прохожие, мимоходом взглянув на бюст, установленный не проспекте Ленина, вряд ли скажут, кто этот человек с окладистой бородой и внимательным взглядом из-под очков. А ведь Онисим Егорович - человек уникальный, и многим юношам, обдумывающим свое будущее, с него вполне можно, как сказал поэт, "делать жизнь".

Онисим Клер родился в Швейцарии в небогатой семье, родители сумели привить сыну любовь к природе и интерес к естествознанию. Еще ребенком он начал вести наблюдения за явлениями природы, собирал гербарий, по каталогам определял растения. Но семья была ограничена в средствах, учеба в университете оказалась не по карману, поэтому в январе 1864-го молодой человек приезжает в Россию в поисках места преподавателя французского языка. А спустя три года 22-летний Онисим получает должность учителя в Екатеринбургской мужской гимназии.

Онисим Клер, оставшись ученым-любителем, станет членом десятков русских и зарубежных научных обществ, кавалером многих орденов Российской империи

Отныне вся его дальнейшая жизнь будет связана с Уралом: здесь он женится на дочери священника Наташе Золотовой, которая родит ему трех сыновей и шестерых дочерей, и они вместе переживут смерть пятерых детей. Онисим Егорович сорок лет проработает учителем французского, указом правительствующего Сената его произведут в статские советники "за выслугу лет" и только восемь лет спустя даруют наконец право принять российское подданство. А в страшном 1920 году он скончается от тифа. Могила его, как красиво говорят, будет утеряна: вместе с другими ее сровняют с землей при сносе старого лютеранского кладбища ради возведения очередной жилой многоэтажки.

Но полвека с лишним, прожитые на уральской земле, вместят потрясающе много. Круг научных интересов этого ученого-любителя поражает: ботаника и геология, метеорология и фенология, археология и этнография. Он прошел сотни километров, собирая образцы растений и проводя археологические и полевые исследования. Оставил после себя научные труды, изобрел приборы для наблюдения за погодой, объединил таких же, как он сам, энтузиастов-исследователей. В конце 1870-го родилось знаменитое УОЛЕ - Уральское общество любителей естествознания, а вместе с ним музей и библиотека.

Собрание музея началось с первых даров обществу, сделанных его учредителями. Онисим Егорович вспоминал впоследствии, что "по окончании первого заседания… Общества, в актовом зале гимназии все поступившие для музея и библиотеки предметы и книги свободно умещались в одной, занятой у супруги директора гимназии решетке для белья…". Он не мог знать на тот момент, что музей будет носить его имя, что сам он, так и оставшись ученым-любителем, станет членом двух десятков русских и зарубежных научных обществ, кавалером многих орденов Российской империи, шведского ордена Полярной звезды и французского "Академические пальмы" с присвоением звания "офицер народного просвещения". Такое вот общественно полезное хобби.

Улицы Клера в Екатеринбурге нет и не было, наверное, маловато у нас улиц. Но зато есть горная вершина имени Клера на Полярном Урале, дорога к которой лежит через перевал УОЛЕ.

Кстати

Видеоэкскурсия по выставке "Онисим Клер. К 175-летию со дня рождения" доступна на YouTube-канале Свердловского областного краеведческого музея uole-museum.ru.