Уральские суды захлебываются от дел: желающих обсуждать конфликты в зале заседаний прибавляется год от года. Между тем многие проблемы легко решить за столом переговоров.

У семилетнего Игоря была одноклассница Маша. Бойкая и задиристая. Ребята что-то не поделили, слово за слово, и Маше прилетела от Игоря пара хороших тумаков. Родителей, разумеется, известили. Мама и папа первоклассника купили торт с шампанским и отправились с сыном в гости к девочке, даже не выясняя, кто кого спровоцировал. Посидели, поговорили, извинились и подружились. Игорю папа дополнительно объяснил: физическая сила допустима лишь в случае самообороны и только в отношении равных соперников мужского пола, поднимать руку на девочек нельзя ни при каких обстоятельствах. Дети проучились в одном классе десять лет и о том конфликте вспоминали со смехом.

Эта история произошла в 2002-м. Сейчас детские тумаки не способ обрести друзей, а повод для судебных разбирательств.

В феврале в Свердловском областном суде рассматривали два дела о конфликтах между детьми. В одном семилетний мальчик трижды ударил шапкой по голове, а потом по лицу девятилетнюю девочку. Дома она пожаловалась на головную боль, мама отвела ее в больницу. Фельдшер поставил диагноз - сотрясение мозга. К ответственности драчуна привлечь невозможно в силу возраста, мама подала иск к родителям. Итог разбирательства в двух инстанциях: 24,5 тысячи рублей компенсации, причем большая часть - за утраченный заработок, несмотря на то что мама оформила больничный, а экспертиза не подтвердила сотрясение. Другой случай: девятилетний Семен ударил коленом по лицу десятилетнего Степана. "После получения травмы нижней челюсти ребенок был вынужден лечиться в ГАУЗ "Свердловская областная стоматологическая поликлиника". Из-за травмы Степан испытывал трудности в обучении вокалу и неудобства при приеме твердой пищи", - рассказывают в областном суде. Результат судебной тяжбы: 25 тысяч с родителей обидчика за моральный вред, 3,5 тысячи за расходы и 25,5 тысячи за судебно-медицинскую экспертизу. Кстати, семья утверждала, что пострадавший сам спровоцировал конфликт.

С точки зрения закона мама поступила правильно. Однако, с тех пор как мы стали задумываться о своих правах, Фемида тонет в разбирательствах, достойных урегулирования за чашкой чая.

Суд - крайняя мера восстановления права, а исполнительный лист не панацея, если стороны не готовы выйти из конфликта

- Практически каждое третье гражданское дело можно разрешить без обращения в суд, особенно по семейным, трудовым спорам, искам о защите прав потребителей. Достаточно сложные с эмоциональной точки зрения дела об определении порядка общения с ребенком, о разделе совместно нажитого имущества. В своей основе эти конфликты имеют длительные правоотношения. Спорящим сторонам нужно уметь слушать, а главное - слышать друг друга. Суд может поставить точку в правовом споре, но не в самом противостоянии. Нужно понимать: суд - крайняя мера восстановления права, а судебное решение и исполнительный лист не панацея, если стороны не готовы выйти из конфликта, - говорит руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Екатерина Масленникова.

- Вы даже не представляете, с чем люди идут в суд! - рассказывает директор Уральского центра медиации Ольга Махнева. - Вот пример. Сельский магазин, продавец отпускает товары в долг. Мужчина не расплатился, на него вся деревня косо смотрит. Кто-то надоумил его подать в суд на продавца: за то, что "вогнала в долги". Судья отправил стороны к нам, на медиацию. Разбираемся. Продавец: "Они же не знают, какие штрафы я плачу, если не возвращают долги..." Истец: "Постой, это, получается, я у тебя занимаю деньги? Как так? У тебя же двое детей!" Договорились, исковое заявление забрал, уехали дальше жить своей деревенской жизнью. Или другая история: садовое товарищество, один сосед пишет на другого заявление: "Снег с его пристроя падает на мою теплицу, заставьте его убрать пристрой". Тут же встречное: "Он повесил баннер, и теперь у нас на грядке вообще ничего не растет". В придачу экспертизы - о светолюбивости морковки с кабачками и стоимости несозревшей клубники. И со всем этим должны разбираться суды.

Задача медиаторов - найти вариант разрешения конфликта наиболее приемлемым для обеих сторон способом, причем с учетом того, как будут развиваться события дальше.

- Суд решает проблему здесь и сейчас, и лишь ту, что заявлена в исковом заявлении. Разъяснять последствия решения в обязанность судьи не входит, - говорит Ольга Махнева. - Подросток жалуется на учителя: придирается, ругает. Говорит, из-за переживаний у него дрожат руки, болит голова и вообще педагог ему снится в ночных кошмарах. Дети сейчас умные, Интернет им в помощь. Мама ведет ребенка к неврологу, психологу, берет справки и пишет исковое. Суд всегда встанет на сторону несовершеннолетнего. Учителю вменяют штраф, может, даже увольняют с запретом заниматься педагогической деятельностью, родители других учеников недовольны: учитель-то толковый, весь негатив выплескивается на ребенка, его переводят в другую школу, но там, конечно, все уже знают о случившемся. Или: ребята подрались, мама идет в суд и требует компенсацию с родителей обидчика. Дети давным-давно помирились, хотят играть вместе. А взрослые бегают по инстанциям с бумажками, разрушая мир своих чад. Какие теперь игры?

Медиация - один из способов внесудебного разрешения конфликтов. Задача медиатора - узнать, чего хотят стороны на самом деле, и помочь им найти компромисс. Процесс не всегда простой, признается Ольга. Сначала конфликтующие должны элементарно выговориться - скинуть лишние эмоции, затем переключиться с собственных обид на достижение общей цели, будь то воспитание детей после развода, раздел имущества или взыскание долгов. Удержать цель сложно, но можно.

- Людям сейчас плохо, - объясняет Махнева. - Они хотят, чтобы в будущем жизнь стала лучше. Наша задача - посмотреть на проблему со всех сторон, разобраться, какие острые моменты следует проговорить, даже если они далеко за рамками судебного разбирательства. Что толку, если папа приходит к какому-то соглашению с мамой, а за него все решает его собственная мама, к которой он ушел жить после развода? К процессу медиации мы стараемся привлечь бабушек и дедушек, новых жен и мужей - в общем, всех заинтересованных лиц. В суде такое невозможно, только если эти люди заявлены как третьи лица.

Суд - крайняя мера разрешения конфликта. Задача суда - не выслушивать историю и доказывать правоту одной из сторон, а восстанавливать нарушенные права.

- Нас никто не учит договариваться, - считает Ольга Махнева. - Я считаю, этот навык должны прививать школа и родители. В любом конфликте нужно думать не только о том, как отстоять свои права, но и о последствиях - смотреть на несколько лет и даже десятилетий вперед. Искать справедливость в суде - право человека, но цена за реализованное право может оказаться непомерной для других участников. Заявляя права, люди не понимают, что у них есть еще и обязанности. Разрушить отношения - семейные, дружеские, соседские, деловые - просто, но что будет вместо них? Да, вы победили в суде. А завтра что?