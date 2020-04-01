Усилить мытье и дезинфекцию подъездов для предотвращения распространения коронавируса решили в одном из товариществ собственников жилья (ТСЖ) Екатеринбурга. На внеочередном заседании правления составили график дополнительной уборки всех шести подъездов. Кажется, услуги клининга сейчас особенно востребованы, и эту сферу ждет настоящий расцвет. Так ли это на самом деле?

Многие предприятия в эти дни усиливают работу с клининговыми компаниями - поручают им более частую и тщательную обработку площадей. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Жильцы панельной десятиэтажки теперь могут как следует разглядеть практически невидимых ранее сотрудниц клининговой службы. Во-первых, все жители целый день дома, а во-вторых, к обычной уборке подъездов правление ТСЖ "Евразия-98" решило добавить санобработку. Четыре дня в неделю на протяжении месяца уборщицы будут тщательно мыть и дезинфицировать входные группы, лестничные марши, лифтовые кабины. Им даже поручено протирать наружную сторону дверей в квартиры - вместе с ручками. Сумма ежемесячных расходов на уборку в результате выросла с 19 до 29 тысяч рублей, но это тот случай, когда торг неуместен, единодушно решили члены правления.

Казалось бы, усиленная уборка жилых домов - повод для расширения бизнеса, однако далеко не все участники рынка клининга смотрят в будущее с оптимизмом. Скорее, наоборот.

- Времена непростые, мы готовимся к тому, что потеряем 70 процентов объема заказов, прежде всего из-за потери сектора общепита, - считает Максим Логинов, директор компании "Клара уберет".

Коллеги с ним согласны: закрытие кафе, ресторанов, торговых центров уже сильно ударило и по сопутствующему бизнесу. Причем многие высказываются еще более категорично. Компания "Федора" обслуживает более 800 объектов, в том числе отделения Сбербанка, сеть магазинов "Спортмастер", Уральский медуниверситет, Свердловский педагогический колледж. Большинство этих учреждений сейчас приостановило работу, и объемы услуг падают.

Неделя каникул, во время которой предприятия общепита закрыты, дает новые возможности. Например, уже поступают заказы на химчистку помещений кафе и ресторанов

- Мое личное мнение: клининг может просто умереть. Реально отмечаем спад. Закрылись многие наши клиенты (банки, образовательные учреждения) - за исключением продуктовых магазинов. Мы, конечно, пытаемся найти новые ниши, например, предложили сотрудничество трамвайному депо Екатеринбурга, но вопрос не решен, - сетует коммерческий директор "Федоры" Сергей Румянцев.

Большинство клининговых компаний избегает узкой специализации - обслуживают, например, как жилые здания, так и нежилые помещения. Однако потеря последних весьма ощутима.

- В дни вынужденного отдыха закрылись практически все наши "большие" клиенты - организации и учреждения. Так, в банках остаются работать только программисты - большая часть помещений на замке. Рассчитывать на получение дополнительных заказов не можем хотя бы потому, что все муниципальные контракты заключаются через систему закупок, а на это требуется время, - считает директор сервисной компании "Грэйс" Ольга Рябова.

Больше всего бизнесменов пугает непредсказуемость, неопределенность ситуации, однако, по мнению экспертов, эту проблему нельзя назвать катастрофой. В связи с вынужденными каникулами рынок услуг сократится, маленькие компании могут на неделю приостановить свою работу. Но собственник каждого бизнеса сам будет определять, уйти ему с рынка или продолжать, несмотря ни на что.

- Все они понимают, что уйти сейчас - значит уступить свою нишу конкуренту. Да, кафе и рестораны закрываются, но многие предприятия в эти дни усиливают работу с клининговыми компаниями - поручают им более частую и тщательную обработку площадей. Жители тоже могут воспользоваться отдыхом, чтобы навести дома порядок, и пригласить профессионалов для генеральной уборки квартир, мытья окон. Также возможен всплеск роста спроса на услуги клининга со стороны социальных служб, - прогнозирует ведущий специалист Института пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Роза Тимакова.

Кстати, эксперт подчеркнула, что свободная неделя самим сотрудникам клининговых фирм должна быть оплачена. Однако многие владельцы бизнеса считают по-другому. Они уже решили платить работникам сдельно - только за фактически выполненный объем. Мол, "живой" выручки нет, контрагенты уведомляют о приостановке оплаты услуг на 90 дней, а потом будут отдавать деньги частями. Из чего же платить? Уборщикам даже снижают зарплату - при том, что стоимость услуг осталась прежней.

- Многие мигранты остались без работы из-за закрытия кафе, бистро и идут к нам. Желающих уже больше, чем рабочих мест, поэтому мы снизили зарплату, - честно признался Максим Логинов.

При этом он оказался единственным из опрошенных, кто видит в нынешней сложной ситуации новые перспективы.

- Мы стараемся диверсифицировать бизнес - разворачиваемся в сторону жилого фонда. Мытье и дезинфекция подъездов - вариант удержаться на плаву. Неделя каникул, во время которой предприятия общепита закрыты, дает новые возможности. Например, уже поступают заказы на химчистку помещений кафе и ресторанов, - добавил Логинов.

По словам гендиректора "Федоры" Алисы Локшиной, главная задача сейчас - выжить. Как председатель комиссии по клининговой деятельности и обращению с отходами производства и потребления областного отделения "Опоры России" она в курсе всех происходящих в отрасли перемен. Говорит, несмотря на рост дебиторской задолженности, клининговые компании не были включены в известный список пострадавших - в отличие от туристических фирм или оказывающих услуги химчистки. СРО "Ассоциация клининговых и фасилити операторов" уже написала письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой исправить положение. Ждут ответа.

При этом владельцы бизнеса сетуют, что механизм реализации предложенной помощи неясен, ведь пока нет соответствующей законодательной базы. "Сейчас нам нужно сдать балансы, заплатить налоги. На что?" - задают предприниматели риторический вопрос.

Кстати

Полноценную дезинфекцию помещений проводят только сертифицированные службы Роспотребнадзора, клининг же вправе работать лишь с определенным набором моющих средств. К счастью, их дефицита компании не ощущают. Говорят, импортозамещение в этой сфере произошло давно: все спецрастворы для профессиональной уборки производят в Свердловской области.