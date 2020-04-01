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01.04.2020 18:14
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Интернета хватит всем

В нерабочую неделю нагрузка на каналы связи увеличилась, но беспокоиться уральцам не о чем
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 71(8125)
Жители Екатеринбурга начали жаловаться на Интернет: и кино подтормаживает, и балет на сайте Большого театра толком не посмотреть - артисты на экране то и дело застывают в па и плие. Проблемы начались пару недель назад, когда трудящимся пришлось перейти на удаленный режим работы. К ним добавились отправленные на каникулы, а затем на дистанционное обучение школьники и студенты, а также выбравшие добровольную самоизоляцию социально ответственные путешественники, вернувшиеся из дальних странствий.

- Нагрузка на сети действительно увеличилась: люди потребляют большой объем данных и делают это одновременно: смотрят видеоконференции, трансляции концертов и спектаклей, фильмы в хорошем качестве, - объясняет директор Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Илья Обабков. - В центральных районах города, где работает несколько крупных операторов, проблем с качеством связи нет, но в некоторых удаленных районах они возможны: меньше провайдеров, меньше пропускная способность каналов, а значит, нагрузка выше.

Операторы рост интернет-активности уральцев подтверждают.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Прирост интернет-трафика в нашей сети в Екатеринбурге и Свердловской области в последнее время составил 23 Гбит в секунду с момента объявления повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Всего по УрФО и Пермскому краю прирост пропускаемого трафика вырос на 60 Гбит в секунду. Количество скачанного абонентами телеконтента серьезно возросло: по сравнению с началом месяца в день скачивают почти в два раза больше фильмов. Минувшие выходные стали рекордными, ведь телезрители посмотрели почти десять тысяч фильмов - в полтора раз больше, чем в конце предыдущей недели. Всего с 16 марта было скачано почти 25 тысяч фильмов, - рассказали "РГ" в макрорегиональном филиале "Урал" Ростелекома.

- Во второй половине марта в Екатеринбурге прирост интернет-трафика в нашей сети составил 16,6 процента - в основном за счет развлекательных сервисов, цифрового телевидения, мессенджеров и социальных сетей, - отмечают в ЭР-Телеком Холдинг.

Предел возможностей провайдеров еще далеко. В компаниях утверждают, что перегрузок и перебоев связи за последние недели не наблюдали, всплеска жалоб от абонентов не фиксировали. К кратному увеличению нагрузки поставщики Интернета готовы, причем давно: модернизацией своих сетей и оборудования занимаются регулярно и не первый год. Так что даже с учетом новых абонентов (а желающих подключиться к домашнему Интернету в последнее время стало больше) проблем не будет.

Фото: iStock / anyaivanova
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- В последние десять лет в интернет-инфраструктуру вкладывали очень серьезные средства, в результате практически во всех крупных городах и провайдеры используют оптоволоконные кабели, - поясняет Илья Обабков. - Везде есть запас по пропускной способности, к тому же существуют технологии, позволяющие провести уплотнение и увеличить ширину канала. Жителям Екатеринбурга точно не стоит волноваться: Интернета хватит на всех.

К перебоям со связью нужно быть готовым, пожалуй, лишь тем, кто предпочтет самоизоляцию вдали от крупных городов - в местах использования мобильного Интернета. У базовой мобильной станции сотового оператора есть ограничения на ширину полосы трафика по направлениям. Местами сотовые операторы не смогут гарантировать быструю и надежную связь, если рядом будет множество соседей с аналогичными устройствами, настроенных на потребление высококачественного видеоконтента.

- Выход простой: многие сервисы позволяют заранее скачать нужные фильмы, книги, музыку, учебные материалы на свои устройства. На случай, если вы окажетесь без доступа в сеть, можно запастись традиционными книгами, - советует Илья Обабков.

Кстати, операторы в условиях новой реальности максимально идут навстречу абонентам. Одни бесплатно подняли всем абонентам скорость домашнего Интернета, другие открыли бесплатный доступ к коллекциям фильмов, сериалов, мультфильмов и образовательному контенту для детей.

Между тем

В свердловском филиале компании МТС отмечают неожиданно подскочивший спрос на терявшие год от года популярность мобильные роутеры. Тенденцию в компании связывают с переводом сотрудников на удаленную работу. Причем работодатели стараются не обременять работников дополнительными тратами на Интернет.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение коронавируса COVID-19

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