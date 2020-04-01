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01.04.2020 15:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Урале спортивная фирма стала шить костюмы волонтерам и маски

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Татьяна Андреева
Власти обратились к свердловской компании по пошиву спортивной одежды с просьбой разработать для волонтеров защитные костюмы.

В условиях карантина некоторые предприятия не растерялись и стали заполнять пустующую нишу: шить защитные маски. Причем, выгодно это и клиентам, потому что этот товар практически невозможно купить, и производителю - перепрофилироваться лучше, чем простаивать и уходить в минус. Цеха в Екатеринбурге и Дегтярске одной спортивной фирмы пошли дальше и по заказу министерства промышленности начали шить костюмы для волонтеров ОНФ, которые будут заниматься доставкой продуктов и лекарств пожилым людям.

Специальный комплект одежды состоит из комбинезона с капюшоном из курточной ткани на мембране, бахил, перчаток и специальной маски. На производстве работают посменно 60 мастеров, которые уже отшивают за день четыре тысячи масок на продажу и, по планам, будут производить 200 защитных комплектов. Позавчера был разработан прототип костюма, вчера его утвердили и начали шить. Сегодня компания представит еще один тип защитного комбинезона, чтобы его утвердили.

- Поскольку мы швейное мероприятие, мы находимся в тесных контактах с министерством промышленности и науки Свердловской области. На прошлой неделе мы узнали, что можем помочь пошивом масок и защитных костюмов, а те предприятия, которые заявились это делать, не справляются с объемами. Мы включились. Поехали к коллегам, обменялись мнениями и опытом, и в этот же день приступили к работе. Решение перепрофилироваться было на поверхности, оно напрашивалось, - рассказал "РГ" заместитель руководителя фирмы Яков Петров.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Он отметил, что в это время они стараются кооперироваться с коллегами. Например, дают попользоваться автоматическим раскройным комплексом, чтобы создать детали для масок тем предприятиям, у которых его нет. Ожидаемо, спрос на маски превышают предложение, поэтому партии иногда оказываются раскуплены раньше, чем поступают на склад.

- Ткани, которые нужны для масок, для нас нехарактерные. Пришлось поставить на уши своих поставщиков, и распотрошить все их закрома. Они отнеслись с пониманием, но не все стали их отпускать по ценам, которые раньше действовали, некоторые взяли втридорога, но мы их тоже понимаем. Сейчас перед многими стоит задача не разориться. Это сказалось на себестоимости товара. Мы стараемся взять и свой коммерческий процент, но не собираемся спекулировать на ситуации. Все-таки, нужно сделать так, чтобы маски были доступными и были у каждого, - сказал Яков Петров.

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