За 2019 год в банковской системе Южного Урала выявили 313 поддельных банкнот, тогда как годом ранее их было обнаружено в 2,4 раза больше - 741 штука, информирует отделение Челябинск Уральского ГУ Банка России.

По-прежнему наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользуются банкноты номиналом пять тысяч рублей, они и составляют львиную долю всех подделок - 248. Вообще же прослеживается такая связь: чем ниже номинал купюры, тем меньше она интересует мошенников. Среди тысячерублевых выявлены 42 фальшивки, подделки денег малых номиналов вообще единичны: обнаружены три фальшивые сторублевки и всего одна 50-рублевая купюра. Однако, что примечательно, мошенники быстро среагировали на новинку и уже стали штамповать наиболее защищенную, но пока не столь знакомую потребителям 2000-рублевую банкноту, введенную в оборот сравнительно недавно. 13 фальшивок этого достоинства - таков "улов" прошлого года.

Преступный промысел также не оставил без внимания денежные знаки других государств. В лидерах валюта США: среди фальшивок девять 100-долларовых банкнот и одна 50-долларовая. Вторые по популярности у мошенников банкноты Европейского центрального банка: восемь подделок номиналом 500 евро. И новый тренд - подделка денег из Поднебесной: выявлена фальшивая банкнота номиналом 100 китайских юаней.

Стараясь поставить заслон распространению поддельных дензнаков, регулятор предупреждает: информацию об их защитных признаках можно найти в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Сервис предлагает гражданам потренироваться на виртуальной купюре, которая высвечивается на экране: ее можно наклонить, проверить на свет, увеличить и даже "определить на ощупь", чтобы изучить признаки подлинности. Еще одна предупредительная мера, направленная на удаление подделок из оборота, касается дистанционного обучения Банком России кассиров. Одна из торговых сетей Челябинска завершила обучающий курс и тестирование, кассовым работникам выдали именные сертификаты, специальные отличительные знаки для размещения на рабочих местах.

Однако в целом статистика показывает, что активность фальшивомонетчиков постепенно угасает.

- Это логично, - считает челябинский финансовый консультант Игорь Файнман. - Показатели преступного бизнеса упали, потому что сам он массово уходит в онлайн. Себестоимость физического изготовления денежных фальшивок выше, чем обманных действий на просторах Интернета, подавляющее большинство "пирамид" строится сегодня именно здесь. Число связанных с финансовым мошенничеством в виртуальном пространстве преступлений растет, и Урал здесь тоже в числе первых.

Аналитик считает, что "прививка" от участия в "пирамидах", полученная россиянами в начале рыночных преобразований, "иммунитета" уже не дает. Многие граждане вновь поверили в сказку: уснул простым человеком - проснулся миллионером. Изменить отношение можно, лишь повышая уровень финансовой грамотности населения.

По мнению Игоря Файнмана, сокращение числа бумажных подделок в обороте продолжится - это эволюционный процесс: ведь и сам оборот банкнот постепенно уменьшается, уступая место безналичным расчетам.