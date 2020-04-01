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01.04.2020 13:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале суд рассмотрел дело через мессенджер

Текст: Ольга Штейн
В Свердловской области судья через WhatsApp допросил предпринимателя, открывшего кафе, несмотря на запрет региональных властей. Это уникальный для региона опыт.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Невьянске вчера судили индивидуального предпринимателя, который 28 марта открыл двери своего кафе, хотя в регионе с этого дня действовало ограничение на работу предприятий общественного питания - соответствующие изменения в указ о мерах защиты населения от коронавирусной инфекции губернатор Свердловской области внес двумя днями ранее. Судья рассмотрела дело путем видеозвонка с использованием мессенджера WhatsApp. Как пояснили "РГ" в суде, такую форму общения с обвиняемым выбрали в целях профилактики распространения COVID-19. Бизнесмена признали виновным по статье 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и приостановили деятельность его заведения на 45 суток. Работать в традиционном формате он и так не имел права, а сейчас потерял возможность готовить блюда на вынос.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- В практике допрос через мессенджер - очень редкое явление.Такое возможно, когда сторона защищается самостоятельно без адвоката, как было в этом случае, - объясняет адвокат Дмитрий Загайнов. - Что касается WhatsApp, то вопрос очень спорный, так как нет субъекта, который бы подтвердил личность лица, привлекаемого к ответственности. Если бы при судах была аккредитация судебных представителей, адвокатов, то через них, полагаю, возможно было бы решить вопрос, как минимум, об удостоверении личности того лица, которое дает показания через мессенджер. Это было бы в условиях пандемии не только технологическим прорывом, но и прорывным с точки зрения юридической техники оформления сведений, удаленно поступающих в суд.

18 марта Верховный суд РФ выпустил постановление, приостанавливающее все судебные заседания, за исключением дел безотлагательного характера: об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, если законный представитель отказывается от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а также в порядке приказного и упрощенного производства. Не срочные споры - такие, как развод, раздел имущества, компенсация ущерба и прочие - переносят на неопределенный срок. Доктор юридических наук, член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало ранее в беседе с "РГ" предполагал: если ситуация с коронавирусом затянется, начнут появляться новые формы судопроизводства.

- Это может быть дистанционная работа судов или заочные решения, когда стороны не участвуют в процессе, - размышлял эксперт. Вероятно, его прогноз начинает сбываться.

Власть Работа власти Судебная система Происшествия Правосудие Суд Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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