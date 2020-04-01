Сбербанк выдал первый заем на зарплату в условиях пандемии

Первый заем на зарплату по господдержке предпринимателей в условиях пандемии выдал Сбербанк. Получателем стала компания из Свердловской области. Ставка по кредиту - ноль процентов годовых.

В программе участвуют все российские банки, и кредит выдает тот, что обслуживает кредитный проект предприятия. Срок кредитования - шесть месяцев (до 1 октября), сумму рассчитывают по числу сотрудников, умноженному на МРОТ и количество месяцев кредитования.

- Новая программа кредитования на заработную плату сегодня критически важна для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Общий объем программы составит 130 миллиардов рублей, а потенциальный объем кредитования по этой программе в Сбербанке может составить около пяти миллиардов.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства также предоставляет заем "Антикризисный" - от 100 до 300 тысяч рублей, которые можно направить на выплаты зарплаты сотрудникам или арендные платежи. Деньги дают на срок до 12 месяцев под шесть процентов годовых.

Разработаны меры поддержки и в региональном правительстве. Они включают более 40 пунктов, среди которых льготное кредитование, отсрочка платежей, пониженная ставка по налогу на имущество.