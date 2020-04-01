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01.04.2020 07:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Награда с горчинкой

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 70(8124)
Курганский городской суд обязал Главное управление социальной защиты населения региона присвоить Людмиле Максимовой звание "Ветеран труда" и выдать соответствующее удостоверение.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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О том, как заместитель директора Далматовской школы искусств Людмила Максимова столкнулась с бюрократической системой, "РГ" писала 23 октября 2019 года в материале "Несмешная история". Напомним, в июле 2019-го исполнилось ровно 35 лет, как Людмила Геннадьевна начала трудовую деятельность. За год до этой даты ей вручили почетную грамоту правительства Курганской области за высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие региона. По закону солидный трудовой стаж и награда позволяют получить звание "Ветеран труда", поэтому Максимова обратилась с заявлением в районный отдел социальной защиты населения, где ее попросили принести справку из Пенсионного фонда о подтверждении трудового (страхового) стажа. Людмила Геннадьевна искренне не понимала, зачем идти в ПФ, если все документы у нее на руках. Но делать нечего.

В ПФ Максимовой стаж почему-то подсчитали по состоянию на 31 декабря 2018 года. На эту дату она проработала 34 года 5 месяцев и 4 дня, то есть менее 35 лет. В ведомстве пояснили, что работодатели предоставляют информацию о застрахованных сотрудниках раз в год, база данных обновится только в марте 2020 года, вот тогда и нужно приходить. Педагог ждать не согласилась. По закону ветеран труда имеет право на льготы. Например, одна только ежемесячная денежная выплата составляет 351 рубль, а кроме того, ветеранам положены скидки на оплату коммунальных услуг, ряд других привилегий - всего набирается около тысячи рублей в месяц. Отодвигая по срокам присвоение почетного звания, чиновники, по сути, лишают людей заслуженных преимуществ. Людмила Максимова обратилась в суд.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Судебные разбирательства шли более трех месяцев. Только 15 января суд вынес решение: из-за отсутствия сведений в органах Пенсионного фонда о продолжительности трудового стажа истец не может быть лишен права на присвоение звания "Ветеран труда". Иск удовлетворить, удостоверение ветерана выдать. 22 февраля решение суда вступило в силу. Но "корочки" Людмила Максимова получила лишь 16 марта и с этого дня имела право пользоваться всеми льготами, положенными ветерану труда. Выходит, потеряно несколько месяцев. Педагог призналась, что устала от тяжб с чиновниками, но все-таки намерена добиться полной справедливости и через суд потребовать предоставить льготы с момента подачи первого заявления в управление соцзащиты. Звание "Ветеран труда", по ее словам, это оценка труда работника. Удостоверение должны вручать так, чтобы человек почувствовал радость. А какая тут радость, если награду приходится добиваться через суд?

Между тем

Людмила Максимова помогла не только себе, но и всем, попавшим в аналогичную ситуацию: в суде они могут ссылаться на ее историю. Возможно, в России это пока единственное выигранное дело, когда стаж и знаки отличия есть, а звания "Ветеран труда" из-за ведомственных инструкций человек получить не может.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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