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01.04.2020 17:28
Проект: В регионах

"Чулок" не пострадает

Большинству уральских вкладчиков новый закон о налогообложении доходов от процентов не страшен
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 71(8125)
Госдума в рекордный срок приняла законопроект о налогообложении доходов от процентов по вкладам свыше миллиона рублей. Новую меру, как известно, предложил ввести президент страны. Взимать НДФЛ станут не только с доходов по вкладам, но и с инвестиций в долговые ценные бумаги за некоторыми исключениями. Кроме того, повысится ставка налога на дивиденды от активов в офшорах. По прогнозу, бюджет РФ в результате получит дополнительно около136 миллиардов рублей.

При расчете НДФЛ за основу принимается ключевая ставка Банка России на первое число налогового периода. К примеру, сейчас это шесть процентов. Значит, НДФЛ возьмут с суммы, превышающей 60 тысяч рублей.

В народе новшество тут же прозвали "налогом на богатых". Но беспокойство он вызвал отнюдь не у миллионеров, а у обычных банковских клиентов. Несмотря на разъяснения минфина, некоторые до сих пор думают, что НДФЛ обложат все тело вклада, а не только проценты. Поэтому люди потянулись снимать деньги, о чем Ассоциация банков России предупредила ЦБ.

Фото: iStock
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Впрочем на Урале большинство опрошенных "РГ" финансистов проблем с оттоком ликвидности пока не видят, хотя рост тревоги вкладчиков замечают.

- Люди переживали из-за отсутствия конкретики - об этом свидетельствовало увеличение звонков на "горячую линию". Часть действительно закрыла вклады, теряя доходы. Разъяснения официальных лиц о том, что нововведение вступит в силу с 2021 года, скорее всего, снимет большую часть страхов, - говорит руководитель направления вкладов УБРиР Ольга Аксенова.

По данным Агентства по страхованию вкладов, в РФ на 1 марта 2020 года было открыто 594 миллиона счетов, в том числе физлицами и ИП. Из них лишь 5,9 миллиона счетов на сумму свыше миллиона рублей. Но суммарно это 17,9 триллиона - почти 57 процентов от общего объема. На Среднем Урале на 1 марта объем вкладов физлиц достиг 771 миллиарда - цифра более чем внушительная, причем за год она выросла на восемь процентов. Для сравнения: общий объем депозитов юрлиц на начало года составил 166,5 миллиарда рублей, ИП - 25,7 миллиарда.

- Вклады остаются традиционным, понятным и удобным для населения способом сохранения и накопления денег. Несмотря на то что ставки по ним снижаются, средний доход превышает годовую инфляцию, которая в январе составила 2,7 процента. Причем большую часть средств уральцы предпочитают хранить в рублях: доля валютных вкладов в течение года снизилась с 12,3 до 10,6 процента, - комментируют в Уральском ГУ Банка России.

Фото: iStock
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Сейчас государство пытается, пусть и слегка принудительно, заставить эти деньги работать в экономике, а не "лежать в чулке". С этим согласны и профессиональные инвесторы.

- Доходы с ценных бумаг и так облагаются налогом в 13 процентов. Судя по всему, будет изменена только льгота по купонам корпоративных облигаций и, возможно, облигаций федерального займа (ОФЗ). На рядовых инвесторах это не отразится, разве что они снизят долю таких инструментов в своих портфелях. Что касается вкладов, то, на мой взгляд, государство хочет вытолкнуть деньги с депозитов на падающий фондовый рынок - тем самым стимулирует людей приобретать акции, облигации, ОФЗ и прочие инвестиционные инструменты. Если налоги с доходов от ценных бумаг и вкладов будут равными, на фондовом рынке инвестор сможет заработать больше, - рассуждает гендиректор инвестиционной компании Павел Шахин.

Поведение вкладчиков в ближайшее время, скорее всего, будет зависеть не только от налогообложения, но и от ставок по депозитам. Кроме того, банки могут разработать особые программы лояльности для клиентов с крупными накоплениями. А вот если вклады окончательно утратят привлекательность, пострадают прежде всего небольшие региональные банки, где доля депозитов свыше миллиона может достигать 20-25 процентов от общего объема счетов, прогнозирует Шахин. Крупные же, наоборот, выиграют. Прежде всего те, у кого есть своя брокерская служба, которая подскажет клиенту, во что выгоднее вложиться.

Прямая речь

Антон Силуанов, министр финансов РФ:

- В мировой практике проценты с больших вкладов граждан, как и доходы от вложений в ценные бумаги и другие активы, учитываются при налогообложении. Рассчитываться налог будет исходя из доходов, полученных в 2021 году. Соответственно обязанность его уплатить возникнет только в 2022-м. Что касается повышения ставки налога на дивиденды с 2 до 15 процентов, то оно коснется только так называемых транзитных юрисдикций - Кипра и других. Изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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