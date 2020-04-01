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01.04.2020 15:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральцы смогут увидеть прохождение Венеры среди скопления Плеяд

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прохождение Венеры среди скопления Плеяд можно будет наблюдать 2-4 апреля в небе над Екатеринбургом.

Фото: iStock
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Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в своей группе "ВКонтакте", в самом городе все будет видно хорошо: невооруженным глазом удастся разглядеть 5-7 звезд в скоплении, а в хороший бинокль или фотоаппарат с длительной выдержкой - до ста.

Венера - одна из самых заметных небесных тел, ее яркость примерно в сто раз выше света всех звезд скопления.

Ученый также отметил, что в эти дни синоптики прогнозируют безоблачное небо.

Справка "РГ"

Плеяды - рассеянное звездное скопление, легко различимая группа звезд, имеющая исторически устоявшееся самостоятельное название в созвездии Тельца. Одно из ближайших к Земле и одно из наиболее заметных для невооруженного глаза звездных скоплений. У древних греков и римлян, восхождение Плеяд поутру до восхода солнца означало возвращение весны.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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