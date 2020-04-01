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01.04.2020 17:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Волонтеры начали отправлять продуктовые наборы нуждающимся уральцам

Текст: Ольга Штейн
Фото: Татьяна Андреева
В свердловском штабе ОНФ, который курирует волонтерские инициативы некоммерческих организаций в регионе, сегодня было суматошно: здесь получили 200 продуктовых наборов, предназначенных для пожилых людей и многодетных семей, которым сейчас приходится особенно сложно.

В наборе - литр кефира, булка хлеба и кусок сыра. Все свежее, только с производства. Комплекты предоставляет предприниматель, председатель регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Анатолий Павлов. Он будет формировать наборы ежедневно и передавать добровольцам.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Две недели назад заработала "горячая линия", на которую могут обратиться люди, которым нужна помощь с тем, чтобы сходить в магазин, в аптеку, оплатить счета за коммуналку. Но по этим заявкам мы помогаем за счет заказчика. Было много звонков от людей с тяжелым финансовым положением, поэтому мы решили привлечь благотворителей, - рассказывает "РГ" координатор ОНФ Анастасия Лизунова.

Основная часть продуктовых наборов отправилась сегодня в города области - в Алапаевск, Первоуральск, Новоуральск. Сразу два набора получила семья из Верхней Пышмы, где подрастает шесть детей, а мама беременна седьмым.

- У этой семьи очень тяжелое финансовое положение, а раз их так много, мы решили отдать им сразу два набора, - добавляет Анастасия.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Остальные получатели, в основном, пенсионеры. Одинокие или нуждающиеся. Их имена и адреса добровольцам передали социальные службы. По словам Анастасии, они и дальше планируют работать по той же схеме - соцработники же прекрасно знают всех своих подопечных и смогут подсказать, кому нужно помочь в первую очередь.

- Повторно отправлять наборы тем же получателям пока не планируем, - говорит активистка. - Мы уверены: в области очень много тех, кому подобные посылки нужны, поэтому постараемся хотя бы разово охватить максимальное число людей. Если бизнес продолжит подключаться к нашему проекту, мы, конечно, сможем помочь большему количеству уральцев.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область COVID-19. Мы справимся! РГ-Фото

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