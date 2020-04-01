Волонтеры начали отправлять продуктовые наборы нуждающимся уральцам

В свердловском штабе ОНФ, который курирует волонтерские инициативы некоммерческих организаций в регионе, сегодня было суматошно: здесь получили 200 продуктовых наборов, предназначенных для пожилых людей и многодетных семей, которым сейчас приходится особенно сложно.

В наборе - литр кефира, булка хлеба и кусок сыра. Все свежее, только с производства. Комплекты предоставляет предприниматель, председатель регионального отделения Всероссийского совета местного самоуправления Анатолий Павлов. Он будет формировать наборы ежедневно и передавать добровольцам.

- Две недели назад заработала "горячая линия", на которую могут обратиться люди, которым нужна помощь с тем, чтобы сходить в магазин, в аптеку, оплатить счета за коммуналку. Но по этим заявкам мы помогаем за счет заказчика. Было много звонков от людей с тяжелым финансовым положением, поэтому мы решили привлечь благотворителей, - рассказывает "РГ" координатор ОНФ Анастасия Лизунова.

Основная часть продуктовых наборов отправилась сегодня в города области - в Алапаевск, Первоуральск, Новоуральск. Сразу два набора получила семья из Верхней Пышмы, где подрастает шесть детей, а мама беременна седьмым.

- У этой семьи очень тяжелое финансовое положение, а раз их так много, мы решили отдать им сразу два набора, - добавляет Анастасия.

Остальные получатели, в основном, пенсионеры. Одинокие или нуждающиеся. Их имена и адреса добровольцам передали социальные службы. По словам Анастасии, они и дальше планируют работать по той же схеме - соцработники же прекрасно знают всех своих подопечных и смогут подсказать, кому нужно помочь в первую очередь.

- Повторно отправлять наборы тем же получателям пока не планируем, - говорит активистка. - Мы уверены: в области очень много тех, кому подобные посылки нужны, поэтому постараемся хотя бы разово охватить максимальное число людей. Если бизнес продолжит подключаться к нашему проекту, мы, конечно, сможем помочь большему количеству уральцев.