Курган временно прекратил автобусное сообщение с соседними регионами

В Курганской области со 2 апреля и до особого распоряжения приостановлены межрегиональные автобусные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в том числе - транзитные.

Временно не будут выходить в рейсы автобусы, следующие по маршрутам Курган-Челябинск, Курган-Екатеринбург, Курган-Пермь, Курган-Сургут, Курган-Ханты-Мансийск, Курган-Нижневартовск.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, это сделано для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции среди населения Курганской области.

Напомним, с 1 апреля в Зауралье объявлен режим полной всеобщей самоизоляции.