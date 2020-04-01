Житель Магнитогорска оштрафован за сообщение о запрете покидать город

В Магнитогорске Челябинской области на оштрафован 35-летний мужчина, сообщивший в соцсетях о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- В ходе проверки установлено, что местный житель в комментариях к одной из публикаций "ВКонтакте" разместил заведомо недостоверную информацию,- пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - На гражданина составлен административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). По материалам проверки Орджоникидзевский суд Магнитогорска назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации,, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам рекомендуется внимательно относиться к сообщениям в интернете и ориентироваться только на официальные источники.