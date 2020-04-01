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01.04.2020 08:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Магнитогорска оштрафован за сообщение о запрете покидать город

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области на оштрафован 35-летний мужчина, сообщивший в соцсетях о якобы запрещенном в связи с коронавирусом выезде из города, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

Фото: iStock
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- В ходе проверки установлено, что местный житель в комментариях к одной из публикаций "ВКонтакте" разместил заведомо недостоверную информацию,- пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - На гражданина составлен административный протокол по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ). По материалам проверки Орджоникидзевский суд Магнитогорска назначил нарушителю штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной информации,, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Всем гражданам рекомендуется внимательно относиться к сообщениям в интернете и ориентироваться только на официальные источники.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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