Регионы нашли новые возможности поддержать тех, кто в группе риска

Новый коронавирус помимо тревоги и опасной болезни принес и оздоровительный эффект. Общая беда нас сплотила. И не только соседей и коллег. Но и власть с народом. Региональное правительство передает свой автопарк медикам. Депутаты записываются в резервные бригады реаниматологов. Из бюджета оплачивают продукты для стариков.

В машины, которые были закреплены за якутскими министрами и депутатами, пересели врачи. Медики используют их для обслуживания вызовов в Якутске, число которых резко возросло. Автомобили, по указанию главы Якутии Айсена Николаева, вместе с водителями закрепили за поликлиниками.

"Необходимо проводить много анализов, - отметил глава региона. - Для медиков требуется большое количество транспорта, которого, к сожалению, не хватает. Поэтому я принял такое решение. Уверен, это поможет держать ситуацию под контролем". Кроме проведения анализов медики стали больше выезжать на дом, поскольку поликлиники перестали проводить плановые приемы. Плюс власти обязали перейти на самоизоляцию самую массовую категорию пациентов - старше 65 лет.

А в Югре решили бесплатно, за счет бюджета, обеспечивать продуктами первой необходимости тех, кто находится на карантине по возрасту (65+). "У них должен быть неснижаемый запас продуктов на каждые 14 дней", - подчеркнула глава региона Наталья Комарова. Доставлять продукты будут волонтеры. В регионе работает "горячая линия", позвонив на которую можно заказать на дом лекарство, попросить помочь по дому. Что войдет в "неиссякаемый" продуктовый набор, сейчас решается. Предполагается, это будут крупы, хлеб, молочные изделия, мука, масло, рыба и мясо.

Пополнить ряды медиков готовы карельские депутаты. Председатель Заксобрания Элиссан Шандалович и глава комитета по здравоохранению и соцполитике Алексей Хейфец предложили минздраву Карелии включить их в кадровый резерв для работы в реанимации. Оба они имеют действующие сертификаты врачей анестезиологов-реаниматологов. "При оказании помощи пациентам с осложнениями от коронавирусной инфекции анестезиологи-реаниматологи играют важнейшую роль в спасении жизней", - пояснил свой поступок Элиссан Шандалович.

Нормальная, здоровая реакция людей на выпавшее всем нам испытание - COVID-19.