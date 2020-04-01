Регионы сами определят расписание ОГЭ в случае ухудшения ситуации с COVID

- В случае сложной ситуации, регион сам определит расписание экзаменов в 9-х классах (ОГЭ), - подчеркнул он. - Но прием документов на поступление в средние профессиональные учреждения в этом случае будет сдвинут к осени. Чтобы даже те, кто переезжает в другие регионы для поступления в колледж, имели эту возможность.

А вот с ЕГЭ никакой другой вариант не рассматривается. Расписание будет единым для всех регионов.

Сдавать ЕГЭ дистанционно и на дому - тоже не вариант.

- У нас есть форма, когда мы открываем пункты сдачи экзаменов на дому для тех ребят, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Но установить 750 тысяч пунктов на дому - история неподъемная. Это просто физически невозможно, - рассказал Анзор Музаев.

Cроки проведения ЕГЭ и ОГЭ сейчас сдвинуты на две недели. ЕГЭ начнется 8 июня. ОГЭ - 9 июня. Подробное расписание сейчас находится на утверждении в Минюсте и будет опубликовано в ближайшие дни. Но Анзор Музаев заверил выпускников и родителей, что промежутки между экзаменами и конкретными предметами останутся такими же, как и в прошлой версии расписания.

- Все те же подходы при формировании расписания сохранятся. Промежутки и дни между экзаменами не уменьшатся, - заключил он.