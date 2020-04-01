Регистрацию браков и разводов предлагается отложить до 1 июня

Заместитель министра юстиции Денис Новак уточнил дату, до которой предлагается приостановить в ЗАГСах регистрацию браков и разводов.

"Министерство юстиции направило предложение, чтобы государственная регистрация заключения браков и соответствующие даты переносились после 1 июня 2020 года, когда, предположительно, может миновать опасность, связанная с коронавирусом", - сказал Денис Новак, передает РИА Новости.

Ранее министерство из-за пандемии коронавируса предложило приостановить заключение и расторжение браков в стране. Соответствующая рекомендация была направлена органам исполнительной власти, так как ЗАГСы входят в их структуру.

Как уточнили в ведомстве, в исключительных случаях, если перенос невозможен, церемония должна проводиться без посторонних. То есть на регистрации, кроме сотрудника ЗАГСа должны присутствовать только жених и невеста. Никаких гостей, включая самых близких родственников, на церемонию не допустят.