РФС приостановил российский футбол до 31 мая

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, главным пунктом которого стал вопрос о сроках приостановки сезона в чемпионате России по футболу. В итоге принято решение, что проведение всех футбольных матчей в стране из-за пандемии коронавируса запрещено до 31 мая.

Фото: Михаил Синицын/ РГ