РФС приостановил российский футбол до 31 мая

В среду состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза, главным пунктом которого стал вопрос о сроках приостановки сезона в чемпионате России по футболу. В итоге принято решение, что проведение всех футбольных матчей в стране из-за пандемии коронавируса запрещено до 31 мая.
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Ранее общее собрание РПЛ приостановило чемпионат России до 10 апреля, однако многие клубы уже продлили для своих игроков срок самоизоляции. Также до 10 апреля РФС 17 марта приостановил остальные турниры.
Глава РФС Александр Дюков также рассказал, что старт нового сезона может быть сдвинут на август или сентябрь.
"С учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября", - заявил Дюков.