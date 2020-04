"РГ" собрала семь мотивирующих песен про коронавирус от звезд шоу-бизнеса

Сеть взорвала новая песня Семена Слепакова, в которой он в буквальном смысле обматерил коронавирус и предложил ему уйти, чтобы жизнь в России вновь стала прежней. Трудно сказать, станет ли жизнь прежней, но одно мы знаем точно - без хорошего чувства юмора и здоровой самоиронии точно не обойтись.

1 апреля - лучший день, чтобы хорошенько пошутить над коронавирусом. Вы, конечно, ждете, что мы выложим новый ролик Слепакова, но мы этого делать не будем - вы и так легко его нагуглите. Зато поделимся с вами веселыми, воодушевляющими, лиричными и однозначно заряжающими позитивом песнями, на создание которых музыкантов по всему миру вдохновил коронавирус.

Иван Ургант и Александр Гудков, "Песня о самоизоляции"

Новый музыкальный хит Александра Гудкова и Ивана Урганта зарядил позитивом уже более трех миллионов человек. На их призыв "Сиди дома, детка!" откликнулись знаменитости и звезды Instagram, которые наглядно продемонстрировали, чем можно заняться в самоизоляции. Вот Филипп Киркоров танцует с детьми, Ирина Шейк моет полы, Тимати и Елка занимаются спортом, а Федор Смолов моет окна. Отличный мотиватор получился. Ну и главный бонус - послушав песню хотя бы раз, слово "самоизоляция" вы будете теперь не произносить, а исключительно пропевать на мотив песни Be my lover группы La Bouche.

Khac Hung, Min, Erik и Вьетнамский институт гигиены труда и окружающей среды, "Корона"

Этот зажигательный ролик появился в Сети одним из первых и собрал уже более 27 миллионов просмотров. А нам лишь остается позавидовать вьетнамцам, у которых есть такой креативный институт гигиены труда и окружающей среды. Чтобы заставить людей мыть руки и не выходить без лишней надобности из дома, они пригласили известных музыкантов, которые очень талантливо справились с поставленной задачей. После такой музыкальной инструкции вы точно будете мыть руки с мылом три раза подряд.

Олег Газманов, "Песня про злой коронавирус"

Свою лепту в благое дело борьбы с пандемией решил внести и Олег Газманов. По просьбе поклонников и коллег он написал новую песню про злой коронавирус, в которой мало того, что пожелал нам всем здоровья, так еще очень талантливо намекнул на то, как не поставить свою жизнь на минус. Досталось и тем, кто бездумно "орет" в комментах и верит в то, что нас спасет чеснок и кипяток.

"Я не слушаю таких - посижу-ка лучше дома,

То, что раньше не успел

Сочинить - досочиню", - поет Олег Газманов и призывает всех последовать его примеру.

OneRepublic, "Better days"

Американская рок-группа OneRepublic выложила в Сеть трек "Better days", который музыканты записали во время карантина. Лирическая композиция с очень точными словами так понравилась слушателям, что интернет за считанные дни наполнился всевозможными роликами под этот саундтрек.

"За несколько дней до того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире, некоторые из нас, по незнанию, столкнулись с носителями COVID-19 в конце нашего тура. После этого все мы были помещены на карантин, который провели в моей студии, где записали эту песню. В ней мы поем о реальных событиях, которые происходят в мире прямо сейчас", - рассказал историю композиции в своем Instagram фронтмен группы Райан Теддер.

Эта песня войдет в альбом Human, выход которого запланирован на май. Часть доходов музыканты пожертвуют благотворительному фонду MusiCares Covid-19.

Потап, "Карантин"

Популярный рэпер Потап не ограничился хоумвидео, а снял настоящий клип на лирическую песню "Карантин". Правда, постарался соблюсти все правила самоизоляции - он поет один в пустом концертом зале.

Потап мечтает о том времени, когда закончится карантин и он с любимой полетит на выходные в Рим и снова все смогут пожимать друг другу руки в баре.

"Все это фильм, какой-то страшный фильм,

Но мы в конце с тобой выживем

Just keep your hands clean…", - поет Потап.

Он уверен, что мир проверяет нас на прочность и измеряет уровень человека в нас. И только от нас зависит, пройдем ли мы эту проверку. Но в итоге все обязательно будет хорошо, just keep your hands clean!

Дмитрий Назаров, "Прощай, футбол"

Народный артист России и ярый футбольный болельщик Дмитрий Назаров записал песню, которую посвятил любимой игре и коронавирусу.

…На трибунах по миру молчанье,

Карантин всем пора соблюдать.

До свиданья, футбол, до свиданья,

Очень трудно в скафандрах играть…

Свои стихи артист положил на знаменитую музыку Александры Пахмутовой "До свиданья, Москва". А нам остается надеяться, что расставание с футболом будет недолгим.

Тимур Родригез, "Я хочу с тобой на карантин"

О чем может петь шоумен Тимур Родригез, конечно, же о любви. Когда за окном весна и двое оказались заперты в одной квартире, огонь их чувств сожжет все на своем пути. Так что оглянитесь вокруг и цените тех, с кем вас сплотил коронавирус. Поверьте, так легче и веселее спасаться от рутины, когда карантин уже десятый день, переделаны все дела и даже "Война и мир" впервые прочитана от корки до корки, включая батальные сцены.