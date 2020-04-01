"РГ" выяснила, как проводят тесты на COVID-19 в аэропорту Сеула

С сегодняшнего дня в Южной Корее абсолютно для всех прибывающих из других стран пассажиров - как иностранцев, так и самих корейцев - начал действовать обязательный двухнедельный карантин по прибытию. Если у вас есть постоянное место жительства в Корее, то находиться в карантине будете там, а если нет, то в специальном изоляторе, который предоставят местные власти, но за проживание придётся платить самому - по 100 тысяч вон (около 79 долларов) в сутки.

Местные власти в последнее время стали существенно ужесточать контроль за прилетающими из других стран. Это и понятно. Доля "импорта" коронавируса в общей численности новых заражённых в Южной Корее заметно подскочила. Полный запрет не введён, но по прибытию вас обязательно проверят на коронавирус COVID-19, а затем ещё обяжут посидеть дома или в изоляторе. Нам довелось на личном опыте проверить, как организована проверка за прилетающими в Инчхонском международному аэропорту, через который сейчас прибывают почти все иностранцы и корейцы.

Признаться честно, всё получилось несколько спонтанно. Я решил посмотреть, что происходит в Инчхонском аэропорту в первый день тотального карантина для прилетающих, не планировав при этом проверку системы контроля.

На этаже вылета было очень пустынно: пара молодых сотрудниц скучающе что-то изучали в своих мобильных телефонах на стойке приёма багажа, по этажу неторопливо прогуливался патруль полиции в масках, на скамейках сидели или стояли у табло в общей сложности шесть-семь человек. Обычно шумный Инчхонский международный аэропорт действительно выглядел вымершим.

Парой этажей ниже - в зале прилёта - все было уже "повеселее", хотя, конечно, и здесь не было обычной суеты. У одних ворот стояли человек двадцать встречающих, ожидая начала выхода пассажиров, но пока никто не выходил. У соседних ворот же было какое-то движение, а потому я остановился посмотреть.

Все, кто выходили после зоны досмотра, тут же попадали к группе молодых людей, которые стояли прямо по пути прохода. На спине у двоих из них было написано "Группа обеспечения. Сухопутные силы Республики Корея", тогда как третий был в костюме с галстуком. Он сразу же громко обратился к вышедшим:

"Извините, вы граждане Кореи?" Получив утвердительный кивок, он встал в позу регулировщика на дороге и указал направление: "Следуйте сюда, пожалуйста". Приехавших тут же передали по цепочке и повели куда-то дальше.

С другими разговор на корейском не очень получился. Потому первый встречающий спросил на английском и китайском: "Простите, вы иностранцы? Тогда сюда, пожалуйста", - направил он зарубежных гостей в противоположную сторону.

За одним из выходов было видны большие белые тенты, на которых написано на английском "COVID-19. Testing station". Именно туда в итоге и повели иностранцев, предварительно что-то спросив.

Я пошёл к этим самым станциям проверки, где вышел к первой же палатке, у входа в которую сидели два сотрудника, одетые по "полной экипировке": в белых комбинезонах с капюшонами, в бахилах, очках и конечно же масках. Я встал у входа и начал заинтересованно наблюдать, чем они занимаются. Через пару минут ко мне вышел сотрудник министерства здравоохранения Республики Корея, который был начальником станции проверки.

"Эта станция ориентирована на приём иностранцев, которые прибывают из США, Европы, включая, кстати, и Россию. Конкретно сейчас рейсов нет, так что с удовольствием вам расскажу и покажу. Можете фотографировать, что хотите", - гостеприимно сказал он, попросив лишь не упоминать в статье имени, так как "контакты с прессой и интервью необходимо официально согласовывать заранее через пресс-службу".

По словам сотрудника минздрава, в зале прилета я только что наблюдал распределение прилетевших на две основные группы - корейцев и иностранцев. "У жителей Кореи точно есть постоянное место жительства, потому мы их тестируем, а затем поручаем находящимся рядом представителям того региона или провинции, где они проживают. Представители и организуют доставку до дома, если нет первичных признаков коронавируса. Если есть, то ждем результатов и при подтверждении - в карантин. А иностранцы без очевидных признаков вируса идут к нам", - сказал он.

"Сначала мы проводили прием и тестирование в специальных камерах с пониженным давлением, но это оказалось крайне медленным способом. После приема человека необходимо было проводить дезинфекцию камеры в течение получаса. В итоге получалось, что одна камера может проверить за час лишь два человека. Мы отказались от этого. Так как было подтверждено, что нахождение на продуваемом ветром пространстве обеспечивает безопасное распыление вируса, то мы и вынесли зоны тестирования на площадку перед зданием аэропорта. Тут и ветер дует и свежий воздух", - пояснил чиновник.

Действительно, на улице был мягкий, но весьма заметный ветер. Прилетающим в целом повезло: сейчас в Корее стоит солнечная погода, днём - в районе 15-17 градусов, потому было не холодно. Новая схема проверки стала более "скоростной" - за день через неё можно пропустить около тысячи человек.

В самих станциях тестирования все разбито на три этапа.

"В первую очередь вы подходите сюда, - сказал сотрудник, подведя меня к тем самым ребятам, с которыми я и начал разговор. - Здесь заполняете специальную форму и основную информацию о себе: фамилию, имя, дату рождения, рейс, которым прилетели, контактный телефон и адрес проживания. Контактный телефон мы сразу проверяем на то, чтобы на него можно было позвонить. Также необходимо установить приложение для контроля за самочувствием. Тут же в конце формы вы подписываете просьбу провести у вас тест на COVID-19. Без этого мы не сможем проверить нас, но без проверки не получится попасть на территорию нашей страны", - сказал сопровождающий.

Он взял эту форму под мышку и повёл меня дальше: "Вот, теперь прилетевший с этой формой идёт ко второму этапу".

Этот этап представлял собой ещё один шатер-палатку, где сидели сразу пять сотрудников в экипировке.

"Это наши врачи. Они опрашивают вас по поводу самочувствия, возможных симптомов и задают иные вопросы, связанные со здоровьем. Впрочем, опрос ведётся быстро", - пояснил он, пока я был занят фотографированием врачей.

"Ну а вот и третий этап, где собственно и происходит проверка, - сказал он, подводя к ряду столов, перед каждым из которых сидели по два сотрудника и стояло по стулу. - Выбираете любой свободный стол и садитесь. У вас берут два мазка - изо рта и носа. И на этом всё. Вот тут написано, как надо делать, - показал он мне схему с пояснениями по поводу теста и соответствующими схематическими рисунками: "снимите маску, мазок изо рта, мазок из носа, оденьте маску". - Потом идёте либо к автобусу, который повезёт вас в госкарантин либо следуете к себе домой. Вот так мы и проверяем", - завершил экскурсию сотрудник.

В целом весь процесс проверки от начала опроса до выхода занимает от пяти до десяти минут, не более. Результаты тестов становятся известны обычно через несколько часов или на следующий день. Конечно, бывают единичные случаи, когда приходилось ждать и дальше, но это действительно исключения. О результатах сообщают прилетевшему пассажиру либо личным звонком, либо SMS-сообщением. Кроме того, каждый день через приложение вы должны будете сообщать о своем самочувствии и подтверждать это же в личном общении, когда вам позвонят.

Покидать место жительства на время карантина нельзя. За нарушение для корейцев - крупный штраф, а иностранцев могут еще и депортировать. Об этом, кстати, на днях лично предупредил премьер-министр Кореи, так как стали появляться случаи нарушения со стороны тех, у кого в итоге подтвердили коронавирус.

"На моей памяти среди россиян в нашей стране еще не было случаев заражения COVID-19. Надеюсь, что и не будет", - сказал мне напоследок сотрудник корейского минздрава.