Роскачество дало советы, как сохранить спокойствие во время карантина

Для того, чтобы сохранять спокойствие, находясь на карантине, стоит понять источники стресса, соблюдать режим дня и ограничить получение новостей. Такие рекомендации подготовило для россиян Роскачество.

Сегодня накопилось слишком много факторов, которые вызывают стрессовое состояние. Это и строгий карантин, и изменение условий работы, тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение рубля, страх остаться без работы и денег.

Стресс - это естественная реакция организма на раздражающие события или обстановку, но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные. Чтобы снять стрессовое состояние, можно пойти двумя путями. Если есть возможность, изменить ситуацию. Если такой возможности нет, принять ситуацию такой, какой она есть и начать находить в ней положительные моменты. Например, начать больше читать, пройти онлайн-курс, научиться делать то, о чем вы давно мечтали, но до чего не доходили руки.

Также необходимо определить основные источники стресса. Если больше всего заставляют нервничать новости, то их просто надо перестать их постоянно смотреть и читать. Можно оставить один или два надежных источника новостей и один раз в день проверять актуальную информацию, чтобы быть в курсе.

Помимо этого, для сохранения спокойствия эксперты рекомендуют составить режим дня и следовать ему. Не стоит также забывать о физической нагрузке. Для этого подойдет и капитальная уборка в доме, и комплексы упражнений, которые удобно проводить в домашних условиях.