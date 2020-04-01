Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"

Зарегистрирован 31.03.2020 г. № 57920

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 01.04.2020 г.

Вступает в силу 10 апреля 2020 г.

В связи с продолжающимся глобальным распространением, угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) постановляю:

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации):

1.1. Обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

Прибывших в аэропорты г. Москвы и проживающих в г. Москве и Московской области - в домашних условиях;

прибывших в аэропорты г. Москвы, но проживающих в других субъектах Российской Федерации, а также лиц, прибывших в аэропорты других субъектов Российской Федерации - в условиях обсерватора.

1.2. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, указанных в подпункте 1.1 настоящего пункта до места изоляции в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-2019.

1.3. Обеспечить:

готовность обсерваторов;

контроль соблюдения режима изоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней лиц, прибывших на территорию Российской Федерации до вступления в силу настоящего Постановления;

контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) органов дыхания (маски, респираторы) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (метрополитен, поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта) и других мест с массовым пребыванием людей;

введение ограничительных мероприятий, включая режим самоизоляции.

1.4. Организовать лабораторную диагностику COVID-2019 в субъектах Российской Федерации с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

1.5. Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.

2. Федеральным органам исполнительной власти рекомендовать обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечить:

3.1. Соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования COVID-19, в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных COVID-2019, обучение персонала работе в СИЗ и контроль за их использованием;

3.2. Сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и представления ее в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации;

3.3. При получении положительного результата на COVID-19 незамедлительно информировать территориальные органы Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации и направлять биологический материал в федеральные бюджетные учреждения здравоохранения - центры гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации.

4. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечить контроль за реализацией пунктов 1-3 настоящего Постановления.

5. Главным врачам федеральных бюджетных учреждений здравоохранения - центров гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации, директорам научных организаций Роспотребнадзора, осуществляющих проведение лабораторной диагностики COVID-2019, обеспечить готовность к проведению подтверждающих тестов на COVID-2019, поступающих из лабораторий организаций, указанных в подпункте 1.4 пункта 1 настоящего Постановления, а также учета объема лабораторных исследований на COVID-2019, проводимых в указанных организациях.

6. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7. Пункт 1 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" (зарегистрировано Минюстом России 18.03.2020, регистрационный № 57771) распространяется на лиц, прибывших на территорию Российской Федерации до вступления в силу настоящего Постановления.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Ю.Попова