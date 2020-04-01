Росреестр предлагает упростить получение прав собственности

В среду на рассмотрение в правительство были внесены разработанные минэкономразвития проекты важных законов. Они должны упростить порядок применения так называемой приобретательной давности для оформления в собственность недвижимости.

Сейчас возможность получить в собственность имущество по приобретательной давности прописано в статье 234 Гражданского кодекса. Она гласит, что гражданин или юрлицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им 15 лет, получает по суду право собственности на него.

Но в законе есть правовая неопределенность. А учитывая судебную практику по приобретательной давности, очень трудно доказать добросовестное владение чужим добром без покупки и регистрации прав на него. Кроме того, невозможно получить право собственности на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Предложено исключить упоминание о добросовестности. И распространить применение нормы о приобретательной давности на государственную или муниципальную землю.

Законопроекты вводят и ограничения. Речь о получении в собственность земли на особо охраняемых природных территориях или территориях общего пользования.

В нынешнем законе есть правовая неопределенность. Добросовестное владение чужим добром без покупки и регистрации прав на него всегда ставится под сомнение. Это решено поправить

В нынешнем законе есть правовая неопределенность. Добросовестное владение чужим добром без покупки и регистрации прав на него всегда ставится под сомнение. Это решено поправить

Компетентно

Олег Скуфинский, руководитель Росреестра:

- Принятие поправок обеспечит баланс интересов давностных владельцев и собственников недвижимого имущества, позволяя первым оформить право собственности, заслуженное долгими годами содержания недвижимости, а вторым даст возможность истребовать свою вещь из чужого владения вне сроков исковой давности. Тем самым будет усовершенствован институт приобретательной давности.

Один из законопроектов призван упростить регистрацию прав на сооружения в порядке приобретательной давности. Сейчас примерно 720 тысяч километров линейных объектов, находящихся на территории практически каждого муниципального образования, не могут быть оформлены из-за отсутствия на них правоустанавливающих документов. Значительная часть этих сооружений построена в 70-90-х годах прошлого века так называемым хозяйственным способом, то есть без получения разрешений и оформления постройки. Многие линейные объекты были построены застройщиками и переданы на обслуживание компаниям без надлежащего оформления.