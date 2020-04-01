Россия начинает поставки говядины в Китай

Россия с 7 апреля начинает поставки говядины в Китай. В Поднебесную отправится первые восемь контейнеров продукции, заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.

По ее словам, переговоры на этот счет длились семь лет. И, наконец, 25 марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

"Экспорт в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства - отрасли, которую начали создавать с нуля 20 лет назад", - считает Абрамченко.

Она также рассказала на совещании, что сейчас в России по некоторым сельхозтоварам наблюдается перепроизводство. И, в первую очередь, это продукция животноводства - обеспеченность по мясу в России составляет 96,7%.