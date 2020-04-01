Россия начинает поставки говядины в Китай

Новости

"Спартак" проиграл ЦСКА в дерби по киберфутболу 22:54
Меры предосторожности от коронавируса соблюдают 84% москвичей 22:45
Крымчан обязали оставаться дома с 3 по 6 апреля 22:22
В новой серии Масяня и Хрюндель сходят с ума на карантине 22:09
Английские врачи выявили два ключевых симптома коронавируса 22:01
Посевные работы в РФ идут c опережением 21:57
Конструктор стрелкового оружия Владимир Ярыгин отметил 70-летний юбилей 21:51
Правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение до 11 мая 21:42
"Зенит" ведет переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплаты 21:31
Операторы связи до 1 июля сохранят доступ в интернет тем, кто его не оплатил 21:14
Рецепты на лекарства предложили выписывать на портале госуслуг 21:12
Путин отметил необходимость покрыть расходы учреждений культуры 21:05
В Москве прокуратура нашла магазины без антивирусной разметки 21:03
Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом 20:56
В России испытывают больше 20 новых лекарств от коронавируса 20:55
Почти 1000 находящихся за рубежом россиян получат финансовую помощь 20:47
Путин подписал закон о тюремном сроке до 5 лет за фейки 20:42
Абрамченко заявила о стабильности на продовольственном рынке страны 20:38
В Техасе сгорела фура с грузом туалетной бумаги 20:35
Россиян 1 апреля вывозят из зарубежных стран шестью рейсами 20:07
Subaru останавливает заводы в Японии 19:49
В Элисте обнаружены питейные заведения, работавшие во время режима ЧС 19:47
В кабмине предлагают продлить меры социального дистанцирования в регионах 19:38
94-летняя кубинка выздоровела от коронавируса 19:33
Путин и Эрдоган обсудили меры по борьбе с коронавирусом 19:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в апреле
Что изменится в жизни россиян в апреле
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Как в самоизоляции сохранить любовь и крепкие нервы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 21:39
Рубрика: Экономика

Россия начинает поставки говядины в Китай

Текст: Татьяна Карабут
Россия с 7 апреля начинает поставки говядины в Китай. В Поднебесную отправится первые восемь контейнеров продукции, заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко на совещании президента России Владимира Путина с членами кабмина.
Объемы экспорта сельскохозяйственной продукции в контейнерах вырастут
Фото: iStock
Российский рынок затоварен птицей и свининой

По ее словам, переговоры на этот счет длились семь лет. И, наконец, 25 марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

"Экспорт в Китай даст новый импульс развитию мясного скотоводства - отрасли, которую начали создавать с нуля 20 лет назад", - считает Абрамченко.

Она также рассказала на совещании, что сейчас в России по некоторым сельхозтоварам наблюдается перепроизводство. И, в первую очередь, это продукция животноводства - обеспеченность по мясу в России составляет 96,7%.

Экономика ВЭД Экономика АПК Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Удаленный режим совещаний с кабмином не отразится на качестве работы
Воробьев: Блокировка Москвы и Подмосковья не планируется
Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг
Президент подписал пакет законов о защите капиталовложений
В РФ подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах
Какие законы вступают в силу в апреле
Почему антисептики стоят как хорошее вино