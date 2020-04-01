Россиян 1 апреля вывозят из зарубежных стран шестью рейсами

Российские авиакомпании выполнят 1 апреля шесть рейсов из-за границы для вывоза российских граждан, сообщили в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.

Как уточнили в ведомстве, "Аэрофлот" сегодня уже вывез в Москву из Дели 408 человек, "Россия" - еще 75 человек из тунисского Монастира. Кроме того, рейсами авиакомпании "Сибирь" россияне вернутся из столицы Таиланда Бангкока во Владивосток, Красноярск, Новосибирск и Иркутск. На каждом самолете будет по 164 человека.

График вывоза составлен с учетом ограничений по количеству прибывающих - не более 500 человек в Москву и 200 в региональные аэропорты.

На заседании Рабочей группы также были рассмотрены вопросы вывоза россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.