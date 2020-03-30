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30.03.2020 21:44
Рубрика: Экономика

Возвращать из-за границы в Москву будут не более 500 россиян в сутки

Текст: Евгений Гайва
Возвращение россиян из-за границы в Москву ограничено до 500 человек в сутки, сообщили в Росавиации. Для других городов установлена квота на прилет не более 200 человек в сутки.

"Прилет граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. Прилет граждан в аэропорты, расположенные в иных субъектах Российской Федерации, может осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки", - говорится в сообщении.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что количество чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа будет сокращено с 31 марта. Такая мера вводится для того, чтобы каждому прилетевшему пассажиру можно было уделить больше внимания.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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Как отметили в Росавиации, с 20 марта по 30 марта в Россию вернулось 155 866 граждан России, в том числе 14 948 из стран, с которыми в результате мер нераспространения коронавирусной инфекции воздушное сообщение прекращено или ограничено.

Получено разрешение авиационных властей Индии на рейс Гоа на 31 марта. Также "Аэрофлот" прорабатывает возможность выполнения 1 апреля гуманитарного рейса в Тунис. С авиакомпанией "Уральские авиалинии" прорабатывается возможность вывозных рейсов из Индии, отметили в Росавиации. График вывоза российских граждан формируется экспертами рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа, с учетом данных МИД РФ и решений Оперативного штаба правительства России о предельной численности прибывающих в РФ пассажиров.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Росавиация Распространение коронавируса COVID-19

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