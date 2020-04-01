"Российская газета" открывает онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@"

Обстоятельства заставили нас сменить традиционный праздник открытия фестиваля с участием звезд кино и театра в Медиацентре "РГ" на открытие виртуальное - в интернете. Вероятно, не сможет пройти в обычном режиме и церемония закрытия с вручением призов - будем искать для этого какие-то новые формы, в зависимости от развития событий.

Сам же фестиваль пройдет, как всегда, прямо дома у всех, кто заглянет к нам на огонек, - безопасно и без масок. В течение двух недель мы покажем 19 игровых российских фильмов - полнометражных и короткометражных, а также 4 спектакля ведущих музыкальных театров страны. Просмотры будут доступны всей планете круглосуточно и бесплатно. Для зрителей за рубежом фильмы снабжены английскими субтитрами. Их можно смотреть на своих компьютерах, планшетах и смартфонах, а если домашняя техника позволяет, стоит подать изображение и звук на панель телевизора или домашнего кинотеатра - смотреть в полноценном качестве.

Фестиваль интерактивный: любой зритель может принять в нем участие в качестве члена большого планетарного жюри, голосуя за понравившийся ему фильм, ставя просмотренному свои оценки, размещая на форуме фестиваля свои отзывы и рецензии на любом языке мира - авторам наиболее содержательных будут отправлены памятные подарки. По итогам голосования будут определены лучший фильм и лучший спектакль - лауреаты Приза зрительских симпатий.

На какое-то время интернет стал единственным каналом общения с произведениями искусства и друг с другом, он помогает сохранить оптимизм и надежду на скорейшее освобождение от поразившего мир недуга. Будем в эти дни по-прежнему вместе. Фестиваль "Дубль дв@", как всегда, с вами.