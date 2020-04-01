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01.04.2020 11:58
Рубрика: Экономика

Ростуризм призвал отложить введение гостиничного сбора

Текст: Евгений Гайва
Введение гостиничного сбора и электронной путевки нужно отложить до нормализации эпидемиологической обстановки, заявили в Ростуризме.

"К обсуждению запуска электронной путевки и гостиничного сбора можно будет вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В сложившейся ситуации Ростуризм выступает категорически против любых инициатив, ведущих к дополнительной финансовой и административной нагрузке на отрасль. Эта нагрузка будет переложена на плечи туристов, подчеркнула глава ведомства. Сейчас в первую очередь требуются меры для поддержки и восстановления отрасли, добавила она

С 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях начал взиматься курортный сбор. В Крыму его введение отложили на 2020 год. Это неналоговый платеж. Его предлагается включить в Налоговый кодекс в виде гостиничного сбора. При этом, гостиничный сбор может быть введен всей территории России. Как предполагается, принимать решение будут местные власти, а также власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Электронная путевка" - это информационная система, через которую будет проходить оформление туроператорами всех проданных туров. Пока туроператоры могут добровольно использовать сервис. В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект "О внесении изменений в ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", в нем предполагается установить правовые основы регулирования единой информационной системы электронных путевок. Ранее в Ростуризме отмечали, что "Электронная путевка" должна стать обязательной в соответствии с законом.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Распространение коронавируса COVID-19

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