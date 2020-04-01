Розничным экспортерам стало проще подтверждать нулевую ставку НДС

Новости

Губернатор Хабаровского края объявил о режиме самоизоляции 07:37
На футбольных стадионах в Бразилии появились полевые госпитали 07:12
Почти шесть тысяч россиян застряли в Индии из-за коронавируса 06:59
В Ростове работающим во время режима самоизоляции выдадут спецпропуска 06:50
Приморский ХК "Адмирал" остался без финансирования из-за коронавируса 06:44
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус 06:33
Трамп пообещал обсудить цены на нефть с Россией и Саудовской Аравией 06:20
В Бурятии подтверждено еще шесть случаев заболевания COVID-19 06:05
Жителей Сахалинской области обязали изолироваться из-за коронавируса 06:04
Во Владивосток из Москвы приехали граждане КНР для эвакуации на родину 05:30
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США 05:25
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае увеличилось до восьми 04:59
В Октябрьском районе ЕАО ввели карантин из-за коронавируса 04:55
Коронавирус внес коррективы в работу Государственной думы 04:40
Во Владивостоке санаторий превратили в обсерватор 04:34
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам 04:10
Доля фальсификата на рынке осетровых достигает 40% 04:00
В Армении из-за коронавируса остановился общественный транспорт 03:08
Апрель не обойдется без морозов 03:02
В США за сутки жертвами коронавируса стали 770 человек 02:25
Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях 01:56
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом 01:40
"Иннопром" перенесен на июль 2021 года 31.03.2020
Гарантии по зарплатам для врачей и учителей хотят внести в Трудовой кодекс 31.03.2020
В Саратовской области из-за коронавируса ввели пропуска 31.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
01.04.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Розничным экспортерам стало проще подтверждать нулевую ставку НДС

Текст: Ирина Алпатова
С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые упрощают получение нулевой ставки НДС при пересылке товаров по почте и курьерской доставке. Закон об этом был подписан 29 сентября 2019 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях отправитель сможет подтвердить правомерность применения нулевой ставки НДС с помощью электронных реестров сведений из деклараций на товары или таможенных деклараций CN 23 (форма установлена Всемирным почтовым союзом). При доставке курьерскими службами подтвердить 0% НДС можно будет электронными реестрами из деклараций на товары для экспресс-грузов.

Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Фото: iStock
Совфед одобрил закон о налоге на ОФЗ и корпоративные облигации

"Теперь экспортеры, отправляющие свои товары на экспорт в розницу, смогут быстрее подтверждать нулевую ставку НДС. Ранее эта процедура осуществлялась в бумажном виде и осложнялась необходимостью длительного сбора необходимых документов. Экспортеры называли ее одним из ключевых барьеров для экспорта в интернет-торговле. Мы надеемся, что вступившие в силу изменения помогут нашим компаниям, работающим в сфере e-commerce, быстрее справиться с последствиями кризиса, которые из-за коронавируса разразился в мировой торговле", - говорит Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра.

Налоговая служба будет получать все сведения в рамках информационного обмена с таможенной службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера.

Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российские ученые предложили новый способ уничтожить коронавирус
ВОЗ оценила действия России по борьбе с коронавирусом
Пятеро скончавшихся с коронавирусом в Москве имели другие заболевания
Семьям с одним ребенком помогут купить личный автомобиль
Как организовать свое время при работе "на удаленке"