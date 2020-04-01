Розничным экспортерам стало проще подтверждать нулевую ставку НДС

С 1 апреля 2020 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые упрощают получение нулевой ставки НДС при пересылке товаров по почте и курьерской доставке. Закон об этом был подписан 29 сентября 2019 года.

При пересылке товаров в международных почтовых отправлениях отправитель сможет подтвердить правомерность применения нулевой ставки НДС с помощью электронных реестров сведений из деклараций на товары или таможенных деклараций CN 23 (форма установлена Всемирным почтовым союзом). При доставке курьерскими службами подтвердить 0% НДС можно будет электронными реестрами из деклараций на товары для экспресс-грузов.

"Теперь экспортеры, отправляющие свои товары на экспорт в розницу, смогут быстрее подтверждать нулевую ставку НДС. Ранее эта процедура осуществлялась в бумажном виде и осложнялась необходимостью длительного сбора необходимых документов. Экспортеры называли ее одним из ключевых барьеров для экспорта в интернет-торговле. Мы надеемся, что вступившие в силу изменения помогут нашим компаниям, работающим в сфере e-commerce, быстрее справиться с последствиями кризиса, которые из-за коронавируса разразился в мировой торговле", - говорит Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра.

Налоговая служба будет получать все сведения в рамках информационного обмена с таможенной службой, а в случае необходимости запросит документы непосредственно у экспортера.