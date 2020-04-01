РЖД отменяет сбор за возврат неиспользованных билетов

Пассажиры смогут сдать билеты без удержания сбора за возврат до 1 июня этого года, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

"Холдингом "РЖД" принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок" - говорится в сообщении.

В компании пояснили, что такая мера вводится из-за отсутствия у пассажиров возможности планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Для возврата билета без сбора пассажиры могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу. Электронные билеты можно вернуть с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Ранее в РЖД сообщили, что пассажиропоток в марте на дальних направлениях снизился на 20%. Из-за падения спроса на железнодорожные перевозки в стране отметили около 20 поездов на разных направлениях.