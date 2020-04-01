Садоводческие товарищества переходят в цифровой формат

Подмосковные дачники могут решать все вопросы по своим шести соткам в цифровом формате. Теперь всем дачникам доступны регулярные онлайн-сессии и дистанционные встречи с представителями власти и экспертами в Instagram и Telegram. Перевод общения в электронный формат особенно актуален в условиях ограничительных мер из-за коронавируса.

Общее собрание СНТ теперь можно будет провести без склок и скандалов. Фото: Photoxpress

Онлайн-проект "Цифровые СНТ Подмосковья" запустили министерство имущественных отношений Московской области, Союз дачников Подмосковья и Московское областное БТИ.

Один из самых важных вопросов для дачников - как голосовать онлайн на общих собраниях членов СНТ. "На самом деле все очень просто, - рассказал "РГ" разработчик программы электронного голосования из муниципального автономного учреждения городского округа Мытищи "Муниципалитет.инфо" Борис Батин. - Сначала надо попросить председателя СНТ создать внутренний сайт для проведения голосований. Туда загружается реестр дачников с номерами их мобильных телефонов и адресами электронной почты. Председатель каждому дачнику создает личный кабинет и направляет по почте к нему логин и пароль. Cистема защищена в соответствии с Законом "О персональных данных".

После того как члены СНТ через личный кабинет заявили о своем участии в проведении онлайн-голосования, им отправляется список вопросов, внесенных в повестку дня. И дается определенное время (например, две недели), чтобы выразить свое мнение. Сделать это очень просто. Нужно поставить галочки под каждым пунктом повестки: "согласен", "не согласен", "воздержался".

После сбора всех голосов и наступления даты завершения голосования система формирует председателю итоговый протокол, после чего собрание считается завершенным.

По словам первого заместителя председателя Московской областной Думы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, электронная форма - это возможность обезопасить себя в период распространения вирусных инфекций, а также без скандалов и нарушений провести общее собрание.

При этом вопрос с кворумом уже будет не актуален. Ведь сегодня каждое четвертое общее собрание проводится с нарушением кворума и все решения формально можно оспорить в суде. Интернет-голосование - простая форма, ее смогут освоить все дачники. "В перспективе идентификация участников собрания может проводиться и через портал госуслуг", - сказал "Российской газете" Чаплин.

На федеральном уровне готовятся изменения в 217-й закон о ведении садоводства и огородничества. Как сообщили "Российской газете" в Союзе садоводов России, минэкономразвития, которое курирует садоводство, ведет разработку единой социальной сети для дачников, объединенной с сервисами электронного правительства. С помощью единой платформы председатель сможет оповещать членов своего СНТ о собрании, там же каждый садовод сможет при желании и проголосовать.