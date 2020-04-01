Постановление правительства Саратовской области от 31 марта 2020 года № 223-П "О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

в пункте 1.4.3 последнее предложение изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в соответствии с Положением о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденным настоящим постановлением.";

дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:

"1.6. Утвердить Положение о порядке выдачи на территории Саратовской области гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в редакции согласно приложению.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Комплекс мер, связанный с контролем за перемещением граждан на основе специальных пропусков, вводится в действие со 2 апреля 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин





Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 31 марта 2020 года № 223-П





"Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П

Положение о порядке выдачи гражданам специальных пропусков в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

1. Выдача гражданам, являющимся работниками организаций и индивидуальных предпринимателей (далее - организации), деятельность которых не приостановлена в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), специальных пропусков (далее - пропуска) осуществляется работодателями.

2. Пропуска подлежат обязательному утверждению администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрацией района города Саратова либо органами исполнительной власти области (по выбору работодателей) в следующем порядке:

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в банковской сфере и сфере потребительского рынка, - министерством экономического развития области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, - министерством здравоохранения области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, энергетики, - министерством промышленности и энергетики области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, - министерством труда и социальной защиты области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сельскохозяйственной сфере, - министерством сельского хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере транспорта и дорожного движения, - министерством транспорта и дорожного хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, - министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сфере информации и печати, - министерством информации и печати области либо администрацией муниципального района, городского округа области, администрацией района города Саратова, на территории которых организация осуществляет деятельность;

в отношении организаций, осуществляющих деятельность в прочих сферах деятельности, пропуска утверждаются органами исполнительной власти области, являющимися учредителями указанных организаций, администрациями муниципальных районов, городских округов области, администрациями районов города Саратова, на территории которых организации осуществляют деятельность.

3. Пропуск выдается работодателем при наличии документально оформленного согласия работника на обработку его персональных данных, в том числе соответствующими администрациями муниципальных районов, городских округов области,администрациями районов города Саратова и органами исполнительной власти области.

4. Пропуск действителен при предъявлении работником паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

5. Пропуска выдаются по форме согласно приложению к настоящему Положению.".







