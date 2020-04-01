Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

Как передает Reuters, капитан Бретт Крозье направил сигнал бедствия командованию военно-морских сил с просьбой немедленно эвакуировать весь экипаж, чтобы не допустить массового заражения и не подвергать угрозе жизни военных моряков, однако ответа пока не получил. Тем временем шеф Пентагона Марк Эспер заявил в среду, что для такой эвакуации, по его мнению, "еще не настало время".

По словам главы оборонного ведомства США, на авианосец регулярно доставляют провизию, лекарства и медперсонал - и этого пока вполне достаточно. При этом Эспер признал в интервью CBS, что еще толком не успел прочитать письмо капитана. Однако в Пентагоне исходят из того, что среди примерно восьми десятков инфицированных COVID-19 нет ни одного тяжелого больного. Всего службу там несут четыре тысячи военных.

"Теодор Рузвельт", спущенный на воду в середине 1980-х, принимал участие в военной операции "Буря в пустыне" в Ираке, а также в бомбардировках Югославии силами НАТО.