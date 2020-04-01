Ситуация с продовольствием в России остается стабильной

Пиковый спрос на продовольствие в торговых сетях пройден. Ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле у правительства, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе оперативного совещания с министерствами и ведомствами 31 марта.

По ее оценке, производители и ретейл сумели быстро мобилизоваться и успешно справились с ажиотажным спросом в середине марта. Сейчас распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами.

"Мы мониторим ситуацию на продовольственном рынке буквально в режиме онлайн, и оперативно реагируем на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, но пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет", - рассказала Абрамченко.

Однако в настоящий момент министерства вырабатывают дополнительные меры по обеспечению страны продовольствием. Так, по словам представителя минсельхоза, с 1 апреля по 30 июня 2020 года вводятся квоты на экспорт зерна в размере 7 млн тонн. Также министерство начало работу по подготовке к товарным интервенциям зерна. Власти рассчитывают, что этот комплекс мер будет способствовать поставкам зерна для использования аграриями на внутреннем рынке.